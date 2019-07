El número de becarios aumentó un 4% en el curso 2017-2018

Madrid/ Un total de 2.296.065 estudiantes recibieron becas o ayudas por parte de las administraciones educativas en el curso 2017-2018. La cifra supone un aumento del 4% respecto al periodo anterior, como revela la Estadística de las becas y ayudas al estudio, curso 2017-2018 publicada hoy por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que recoge datos de todos los niveles del sistema educativo, tanto no universitarios como universitarios.



De esos becarios, 1.012.682 recibieron financiación del ministerio –beneficiarios del sistema estatal de becas, incluyendo las de familia numerosa; de ayudas a libros y material escolar; de becas de colaboración; de diversas convocatorias de ayudas para cursos de idiomas extranjeros; de la aportación al programa Erasmus+, y de prácticas en empresas en el extranjero (becas FARO)–.

En comparación con el curso 2016-2017, los mayores incrementos en el número total de beneficiarios se produjeron en enseñanzas obligatorias, educación infantil y educación especial, con un 5,9% más de becarios, y en enseñanzas universitarias, con un aumento del 2,6%.

El importe total de becas y ayudas concedidas por todas las administraciones educativas superó los 2.172 millones de euros, correspondiendo al ministerio el 69,4% de esa cifra (más de 1.507 millones de euros).

Estas cuantías suponen un aumento del 2% respecto al curso anterior. El mayor incremento se produjo en enseñanzas obligatorias, educación y educación especial, en concreto, en la financiación del ministerio (un 8,4% más), y en enseñanzas universitarias, en especial, en la financiación realizada por las comunidades autónomas (un incremento del 8,3%). El importe de las becas y ayudas de las enseñanzas posobligatorias no universitarias disminuyó un 0,2% respecto al periodo anterior.

En cuanto a la distribución de estas cuantías, las destinadas a enseñanzas universitarias representan cerca de la mitad del importe total, el 46,5%. Le siguen las enseñanzas posobligatorias no universitarias, con un 26,8% del total, y las enseñanzas obligatorias, educación infantil y educación especial, con un 26,7%.

Atendiendo a los beneficiarios, el 54,2% son becarios de enseñanzas obligatorias, educación infantil y educación especial; el 25% son becarios universitarios, y el 20,9% son becarios de enseñanzas posobligatorias no universitarias.

La estadística también recoge datos de sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas (programas de gratuidad y otros programas de libros en los niveles obligatorios), cuyo importe total superó los 149 millones de euros, con 2.242.885 beneficiarios.

Becas y ayudas del curso 2019-2020

Respecto a las convocatorias de becas y ayudas del curso 2019-2020 que próximamente hará públicas el ministerio y que beneficiarán a más de 800.000 estudiantes –beneficiarios del sistema estatal de becas, excluyendo las de familia numerosa–, el Consejo de Ministros aprobaba, el pasado 12 de julio, el Real Decreto de Umbrales que establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías para el curso 2019-2020. La norma facilitará que haya un mayor número de solicitantes con derecho a beca, así como más becarios perceptores de cuantías superiores.

Este Real Decreto, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, contempla que, en este curso, se ampliará el presupuesto inicial de 1.470 millones de euros en aproximadamente 40 millones para poder atender a 17.000 becarios, que pasarán a percibir beca por primera vez o que recibirán una de mayor cuantía en virtud de las reformas introducidas en el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)