Los Doctorandos de la ULL obtienen la mayoría de las ayudas del Gobierno para la realización de la Tesis Doctoral

Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con una tasa de cofinanciación del 85%, con el propósito de aumentar el número de los alumnos de posgrado o titulados universitarios que obtienen formación en el ámbito de la I+D+I, fomentando el desarrollo de actividades en red con centros tecnológicos, de investigación y empresas, con énfasis en la participación de mujeres, según se indica en la propia convocatoria, que prevé que los contratos expiren en 2023.

El plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado mes de octubre, registrándose a través de la sede electrónica un total de 161 peticiones que, tras un proceso de reapertura, se elevaron finalmente en 166 solicitudes. La retribución bruta que deberá recibir la persona beneficiaria será de 17.519,96 euros, distribuida en doce o catorce mensualidades según lo que establezca la normativa del centro de adscripción, incluida aquí la adaptación al salario mínimo interprofesional, como dicta el Ministerio.

La duración del contrato será de un máximo de cuatro años que se computarán desde la fecha de inicio de la subvención. La obtención de la titulación de Doctor o Doctora o la finalización de permanencia en el programa de doctorado supondrá que queda extinguido el objeto de la subvención y, en consecuencia, la finalización de los derechos sobre ella, indica el texto.

Además de las obligaciones de carácter general, los beneficiarios tendrán que desempeñar su actividad investigadora en régimen de dedicación exclusiva, realizar las actividades previstas en el plan de trabajo del proyecto y en su Programa de Doctorado y mantener el centro de adscripción de la ayuda y permanecer en él los periodos que correspondan. La misma convocatoria indica que los contratos financiados serán incompatibles con la vigencia de cualquier otro contrato laboral por parte de la persona beneficiaria contratada.

La relación de doctorandos de la Universidad de La Laguna es la que sigue:

Centro Solicitante Título de tesis

ULL Paula Cabrera Castro Estudio y edición de una novela inédita en español: Buscar otro nombre al amor, de Nivaria Tejera

ULL Laura García Diaz Perspectivismo en la cultura popular. La estructura y dinámica de las perspectivas en las series de TV

ULL Tomas Hernández Mora La Eugenesia Liberal

ULL Dácil Perdigón Pérez Arquitectura y utopías de construcción en el paisaje. La obra de Luis Cabrera Sánchez-Real

ULL Sthephanie José Martínez Catalizadores para dispositivos electroquímicos de conversión de energía

ULL Adrián Gutiérrez Serpa Avances en técnicas miniaturizadas de extracción empleando nuevos materiales

ULL Sergio Diaz Coello Materiales híbridos para electrolizadores y pilas de combustible

ULL Desirée San-Nicolas Hernández Evaluación de la actividad frente a kinetoplástidos de algas marinas

ULL Sara Lozano Seoane Connections between heart and brain: Structural and Functional changes in Hippocampus, amygdala and precuneus as a result of heart failure

ULL Genesis Palacios Cortes Búsqueda de estrategias de inmunomodulación y candidatos a biomarcadores de infección por l. Infantum, a partir del análisis transcripcional de la respuesta inmune en órganos diana de la leishmaniasis

ULL Anabel Bethencourt Aguilar La transformación digital de la enseñanza universitaria. Identidades, representaciones y prácticas del alumnado de las titulaciones semipresenciales y online en la ULL

ULL Victoria Nieto Cabrera Unidad de acción y tipicidad de la responsabilidad penal

*ICIA Saskia Eva Bastin Obtención y estudio de códigos de barras de ADN (DNA Barcoding) de especies de insectos plaga de interés para Canarias y de sus enemigos naturales

*FUNCANIS Yeray Hernández Reyes Identificación y caracterización de nuevas enzimas involucradas en la respuesta a daño en el ADN en células humanas

*FUNCANIS Esperanza Hernández Carralero Ataxin-3 as a master regulator of DNA replication

*CSIC Francisco Javier García Machado Síntesis y evaluación de bibliotecas de productos de interés agrícola, para combatir estreses bióticos y abióticos

*CSIC Ana Libertad García García Empleo de compuestos bioactivos para mejorar el rendimiento de cultivos canarios

• Doctorandos de la ULL en otras instituciones.