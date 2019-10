María José Guerra priorizará la educación infantil de 0-3 años, la renovación de plantillas y el plan para aulas y entornos educativos

Sobre el Plan ASSAS+, María José Guerra avanzó que su objetivo es planificar de manera adecuada para atender las necesidades presentes y, especialmente, las futuras. "Durante mucho tiempo se ha hecho una política de infraestructuras que no cuenta con una orientación hacia las necesidades del presente y del futuro y Europa nos demanda que todas nuestras actuaciones sean inversiones financieramente sostenibles. Por tanto, el componente ambiental y de la seguridad son fundamentales. Actualmente estamos redefiniendo toda la política de infraestructuras, que hasta ahora ha tenido que ver con parchear y no con planificar", dijo.

En relación con la escolarización infantil de 0 a 3 años, la consejera destacó el retraso de Canarias en comparación con otras comunidades autónomas y añadió que un total de 33 municipios no cuentan con oferta en este ámbito, ni de carácter público ni privado, mientras que en 44 del total de 88 municipios canarios no existe oferta pública. En este sentido, señaló que se está trabajando con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para que la articulación de la oferta sea la adecuada en cada localidad.

María José Guerra incidió también en la complicada situación que afronta la Consejería en materia de personal, con una cantidad importante de trabajadores cuya jubilación está próxima "un problema que afecta a toda la Administración pero que en el ámbito educativo y en el universitario es aún más acuciante". La titular de Educación dijo que sus prioridades en esta cuestión son abordar la renovación de las plantillas, la simplificación y transparencia de los procedimientos en las oposiciones y la reducción de la burocracia.

Por otra parte, consideró fundamental llevar a cabo una reorganización de la Formación Profesional y un replanteamiento de la formación a lo largo de toda la vida ya que "los mercados laborales son cada vez más volátiles, el dinamismo tecnológico los catapulta y las crisis de la economía global pueden desencadenar procesos por los que necesitemos nuevas cualificaciones a lo largo de toda la vida". Para ello, insistió en la necesidad de trabajar codo a codo con el tejido empresarial, propiciar la I+D+i, apostar por la enseñanza dual y por la educación de adultos.

La consejera abordó también el problema del abandono escolar y aseguró que es preciso "rescatar con nuevas metodologías y trabajar las expectativas de futuro con los chicos y chicas que se muestran desafectos al sistema educativos. No creo que sea un problema de capacidades del alumnado, sino de expectativas, porque sus condiciones socioeconómicas no resultan favorables. Por eso necesitamos una verdadera atención a la desigualdad y a la exclusión social. Necesitamos que nuestros colegios e institutos sean focos de actividades culturales y deportivas, con la colaboración de los municipios y tenemos que dar un rendimiento máximo a todos nuestros recursos, para lo que se necesita colaboración entre todas las instituciones".

María José Guerra destacó también la atención al alumnado con necesidades específicas como línea prioritaria, incidiendo en la enorme diversidad de la casuística con la que se debe trabajar y que supone un gran esfuerzo para la integración educativa de estos alumnos y alumnas. "Hay demandas absolutamente justificadas que son muy difíciles de cubrir, a pesar de toda nuestra sensibilidad y empeño", dijo. Por ello, además de fomentar la I+D+i, la transferencia de conocimiento a la sociedad y la responsabilidad social de las dos universidades canarias en este ámbito, apostó por un abordaje transversal de los casos en la Administración.