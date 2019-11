La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife recibe a una quincena de Erasmus+

Santa Cruz de Tenerife/ La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, recibía esta mañana, en el Salón de Plenos, a quince profesores y profesoras Erasmus+ que desarrollan el proyecto educativo "Be change, you can be". Un trabajo que se lleva a cabo en Centros de Educación Infantil y de Primaria de seis países de la Unión Europea.



La regidora municipal destacó ante los y las docentes "el gran valor del programa Erasmus que ha permitido entre las ciudadanía hacer crecer el sentimiento europeo más que las propias instituciones". Destacando Hernández las miles de personas que han podido estudiar y mejorar conocimientos en centros educativos de toda la Unión Europea, "una oportunidad que de otra manera hubiera sido imposible"

Patricia Hernández valoró la labor que están realizando los profesores con el programa "Be change, you can be", una asociación escolar estratégica que permite trabajar de manera conjunta un proyecto medioambiental poniendo en valor la conservación del medio natural y el fomento de hábitos de vida más respetuosos con la naturaleza.

Los profesores y las profesoras que fueron recibidos por la alcaldesa pertenecían a centros escolares de Grecia, Croacia, Lituania, Rumanía e Italia y en los que participan como anfitriones, en esta visita a Tenerife, educadores y educadoras del CEIP Tagoror de Somosierra.

