La Plataforma por el 5% urge a Gobierno y Ayuntamientos a elaborar un Plan de Implantación de la Educación Infantil 0-3 años

La Plataforma 5% para Educación ha venido denunciando que uno de los efectos de la escasa financiación de la Educación en Canarias es el retraso en la implantación de la Educación Infantil de 0-3 años. De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del INE, Canarias se sitúa a la cola de todas las comunidades autónomas en cuanto a la implantación del Primer Ciclo de la Educación Infantil con apenas un 8,9%, muy lejos del 20% del conjunto de las comunidades autónomas.

Dado que la oferta pública de plazas para este ciclo se realiza fundamentalmente desde los propios ayuntamientos, la plataforma ha realizado un estudio de la implantación según municipios a partir del número de plazas declarado por la FECAM y reconocido por los ayuntamientos a los efectos de acceder a las subvenciones del Gobierno de Canarias a centros públicos municipales autorizados que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil, para contribuir a sufragar parte de sus gastos corrientes en el año 2019.

Desarrollo educativo

Cruzando el número de plazas por ayuntamiento con los datos de población de menos de 3 años aportados por el ISTAC, se ha calculado la tasa de implantación de cada municipio. Llama poderosamente la atención el hecho de que 42 de los 88 municipios de Canarias no tenga ninguna oferta de plazas para el Primer Ciclo de Educación Infantil. En estos municipios residen 10.839 menores de 3 años para los que no hay ninguna oferta de plazas y que así ven limitadas gravemente sus posibilidades de desarrollo educativo.

Destaca que municipios como Arucas (con 811 menores de 3 años), San Bartolomé de Tirajana (con 1.117 menores de 3 años) o Telde (con 2.322 menores de 3 años) no tengan ninguna plaza para sus menores que se ven situados en una posición de desventaja respecto al resto de Canarias.

Aparte de los 42 municipios sin oferta, otros 12 registran una oferta inferior al 10% y otros 11 cuentan con una oferta de plazas inferior al 20%. Sólo 23 de los 88 municipios cuentan con una oferta que supera la media española del 20% en la implantación del Primer Ciclo de Educación Infantil.

Los municipios más destacados (con tasas que superan el 50%) son los siguientes: Agulo, Vallehermoso y Valle Gran Rey en La Gomera; Valleseco y Firgas en Gran Canaria y Puntallana, San Andrés y Sauces, Breña Alta y Tijarafe en La Palma. La situación por islas es también muy variada. Mientras La Palma y La Gomera superan claramente el 20% de implantación, Tenerife y Lanzarote no alcanzan al 10% y El Hierro se sitúa en el 0%.

La Ley Canaria de Educación estableció en su Disposición adicional decimonovena que, con relación a la Educación Infantil de 0 a 3 años, el Gobierno presentaría al Parlamento, en un plazo no superior a un año desde la entrada en vigor de la ley, un mapa de la educación infantil en Canarias, así como un plan para atender las necesidades de escolarización en el primer ciclo de educación infantil. Han pasado 4 años desde la fecha prevista. Mientras la brecha con el resto de CCAA crece sin parar, Canarias sigue sin contar con estos valiosos instrumentos para avanzar en la implantación del Primer Ciclo de Educación Infantil.

La plataforma 5% para Educación insta a los Ayuntamientos sin oferta o con oferta inferior al 20% a elaborar de forma urgente un plan de implantación y desarrollo de la oferta de educación 0-3 años que permita cerrar la brecha que les separa del resto de España en esta legislatura, ya sea con fondos propios o mediante el acceso a las líneas de financiación previstas por la Consejería de Educación, FDCan, Cabildos y demás instituciones mediante la elaboración de los proyectos pertinentes.

Objetivo estratégico

Como señalamos en un estudio anterior, Canarias sufre una creciente brecha educativa con el resto de comunidades autónomas de España como consecuencia de que sus procesos de mejora educativa son demasiado lentos, lo que está situando a la juventud canaria en un nivel de desventaja creciente que requiere una respuesta urgente del conjunto de instituciones y poderes públicos con responsabilidades educativas. Aumentar la oferta del tramo 0-3 años se convierte en un objetivo estratégico para contribuir al desarrollo de la población infantil, prevenir dificultades de aprendizaje, y compensar las desigualdades derivadas del entorno social, cultural y económico adverso.