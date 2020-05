El Consejo de Gobierno ULL confirma la reedición de títulos propios y crea nuevas empresas de base tecnológica

Tenerife/ El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha aprobado hoy jueves 7 de mayo en su sesión telemática la reedición de un conjunto de títulos propios para su impartición el próximo curso así como la modificación de diversos planes de estudio para también su próxima implantación.

Así, el vicerrector de Innovación Docente y Calidad, Néstor Torres, informó de las modificaciones habidas en los planes de estudios de los grados de Ingeniería Química Industrial; Ingeniería Mecánica; e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, con la implantación en el próximo curso de la versión modificada.

También van a experimentar cambios en su contenido los grados de Estudios Clásicos; Medicina; Español: Lengua y Literatura; Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, Ingeniería Civil y Bellas Artes. Sufrirán algunas modificaciones también el grado en Nutrición Humana y Dietética y el Máster en Abogacía.

Torres dio cuenta también del estado del Doctorado Interuniversitairo en Educación, que cuenta ya con estudio de viabilidad positivo y pasa ahora a elaborarse su anteproyecto, situación similar al Doctorado en Derecho, en fase de anteproyecto. Se prevé que ambos puedan implantarse el próximo curso, aunque no pueda todavía asegurarse. Han recibido el visto bueno el Máster en Ciberseguridad y Máster Interuniversitario en Turismo, este último con la participación de once universidades.

Otro de los puntos del orden del día fue el programa de evaluación del profesorado denominado Docentia y que corresponde al curso 2018-19. Elaborado por la Unidad de Mejora de Evaluación de la Calidad, en esta novena convocatoria se inscribieron 269 docentes y finalmente fueron evaluados un total de 229 evaluados. De esta cantidad, el 31% obtuvo la calificación de excelente; 43% la de muy favorable, 21% la de favorable y 9% la de desfavorable. En esta evaluación a los docentes participaron 440 estudiantes, quienes cumplimentaron casi 8.000 encuestas. Los profesores con mejores resultados obtenidos fueron los de Ingeniería Civil, Matemáticas y Bellas Artes. Hay que recordar que el Docentia evalúa cada año a un grupo amplio de profesores, no a todos, y que dicha evaluación es de carácter obligatorio.

También fue aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno de hoy la modificación del reglamento de enseñanzas oficiales de máster, para incluir la no obligatoriedad de la autorización del tutor para que el trabajo sea sometido a evaluación, lo que permitiría dar salida a los estudiantes que quieren presentar su trabajo para finalizar su trabajo de máster pese al criterio contrario de su tutor o tutora, posibilidad que ya se contempla para los Trabajos de Fin de Grado. El fin último es empoderar a los estudiantes y hacerlos protagonistas de su desarrollo académico, agregó el vicerrector. La segunda modificación de este reglamento tiene que ver con la incorporación en la comisión académica del máster de los responsables de los distintos módulos generales, al tiempo que también añade a los estudiantes.

El vicerrector de Innovación Docente y Calidad presentó también al Consejo de Gobierno la reedición de varios títulos propios de la Universidad de La Laguna en el curso 2020/21, que atienden a las especialidades de Dirección y Gestión Hotelera; Psicomotricidad Relacional y Atención Temprana; Interpretación de Conferencias; Reducción del Riesgo de Desastres, Resiliencia y Cambio Climático; Asesoría Fiscal y Contable; y, por último, Reproducción Humana. Todos ellos fueron aprobados, al tiempo que se informó de la cancelación del diploma de especialización en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios en su próxima edición.

La vicerrectora de Cultura y Participación Social, Emilia Carmona, presentó la creación de la Cátedra de Derecho Registral Bienvenido Oliver, propuesta por especialistas de la Facultad de Derecho y con el visto bueno del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Mueble. Estará dirigida por la catedrática Elena Sánchez Jordán y su propósito es el estudio del derecho inmobiliario registral, por un lado, y del derecho de sociedades, por otro, completando así la propia formación que ofrece la facultad.

Empresas de base tecnológica y plan de investigación

El Consejo de Gobierno dio también el visto bueno a la creación de dos nuevas empresas de base tecnológicas (spin-off) participadas por el centro académico, y que fueron aprobadas por asentimiento, sumándose así a las tres ya existentes. La primera de ellas se denomina Alisio Chemical Technologies SL y está promovida por José Agustín Pasan, investigador del programa Agustín de Betancourt y que cuenta además con otros docentes de química y química analítica. En estos momentos se encuentra en estado de patente internacional en trámite y centra su modelo de negocio en la generación de nuevas patentes en el campo de la microextracción analítica y su posterior licencia a empresas líderes en el mercado.

La otra empresa se denomina Formaché, con el investigador Carlos Morán al frente, también del programa Agustín de Betancourt, y con patente en explotación de una pasta ecológica multiusos basada en fibras de papel, tan útil en el campo de la construcción como en las artes plásticas y el diseño.

El vicerrector de Investigación y Transferencia, Ernesto Pereda, presentó igualmente la convocatoria de 2020 de concesión de ayudas al personal docente e investigador de la Universidad de La Laguna, con el objetivo de aumentar la cantidad y la calidad de la actividad investigadora en el centro académico. Así, explicó que las ayudas para la presentación y defensa de resultados de investigación contemplan la asistencia a congresos y reuniones científicas (bolsas de viaje) y ayudas para la publicación de artículos científicos en revistas en abierto. Pereda indicó que el apoyo para potenciar la actividad investigadora en Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades se concederá en 2020, aunque el plazo de ejecución podrá ser este año y el siguiente, respetando los plazos de las bases específicas.

En cuanto a las ayudas a la celebración de cursos y seminarios de especialización y la relativa a estancias de profesores e investigadores invitados, que son acciones que se desarrollarán en el año 2021, se concederán y ejecutarán en el año 2021.

El Plan de Investigación de este año está dotado con 212.000 euros, más una ampliación de 33.000 euros más. La suspensión de plazos administrativos por el estado de alarma y la imposibilidad de llevar a cabo algunas acciones han suscitado algunas modificaciones en este documento, al tiempo que se añadirán otras cuestiones como la celebración de congresos por vía telemática, explicó el vicerrector. El documento permite asimismo que eventos celebrados desde octubre en 2019 en adelante entren en el plan de este año.

Hoy también fue conocido que la Universidad de La Laguna ha rediseñado ya la metodología y sistemas de evaluación del 90% de un total de 2.553 asignaturas para lograr terminar el curso de manera telemática y afrontar la evaluación online, dada la prolongación del estado de alarma y la imposibilidad por tanto de retornar al modelo presencial. Estas modificaciones se han incluido en las adendas de las guías docentes de las asignaturas.

Al comienzo de la sesión extraordinaria de hoy, la rectora, Rosa Aguilar, informó a los miembros del Consejo de Gobierno que recientemente se ha celebrado un Consejo Universitario de Canarias, en el que se aprobaron varios títulos universitarios que serán impartidos por universidades privadas instaladas en el territorio regional y que coinciden con las que imparten las universidades públicas, tales como grado y Máster en Psicología, grado en Fisioterapia y Máster en Formación del Profesorado. La Universidad de La Laguna ya había expresado su negativa a esta propuesta en ocasiones anteriores, de tal modo que los únicos votos negativos fueron los de la rectora y la presidenta de su Consejo Social, frente a la abstención de la Universidad de Las Palmas de Gran canaria y el voto positivo del resto.

Traslado de expedientes y contratos

La vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Lastenia Hernández, presentó una modificación del reglamento que regula la admisión y matrícula en la Universidad de La Laguna, y concretamente en lo referido al traslado de expedientes. En este apartado ha de acreditarse cumplidos los 30 créditos, estar al día con el reglamento de permanencia de la universidad de origen y, añadió, se ha contemplado generar más plazas en las titulaciones donde la nota de corte es menor. La prelación por tanto para acogerse a esta modalidad de acceso sitúa en primer término a los estudiantes con nota de corte igual o superior a la del último alumno que entró en la ULL en el curso inmediatamente anterior. En caso de que no se cumpla o exista empate, se tendrá en cuenta también la nota media del expediente, y no solo la de corte.

Por otra parte, el vicerrector de Agenda Digital y Modernización, Jorge Riera, llevó al Consejo de Gobierno la modificación del reglamento de la Oficina de Software Libre, aprobado por asentimiento. Se trata de una unidad que pretende fomentar el trabajo en red y el uso de los estándares abiertos. En este documento han trabajado los directores anteriores de esta oficina, así como estudiantes, profesores y miembros del personal de administración y servicios

El gerente de la institución académica, Juan Manuel Plasencia, presentó al órgano colegiado un conjunto de contratos de carácter plurianual que atienden a distintas vertientes: mantenimiento integral de ascensores; adquisición y soporte para gestión remota de las aulas de informática; adquisición de licencias informáticas para prestar servicios tanto al profesorado como al personal de administración y servicios; y suministro de monografías para el aprendizaje en distintas titulaciones. Igualmente informó de diversas modificaciones en otros contratos ya en vigor.

