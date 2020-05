Diálogo, prevención y negociación en Educación en lugar de improvisación e imposición

Canarias/ Desde CCOO, como primer sindicato de la enseñanza en Canarias, seguimos exigiendo que la vuelta a la enseñanza presencial en la enseñanza no universitaria se produzca a partir de septiembre de 2020 (como ha decidido Andalucía), siempre de forma negociada y respetando las más estrictas condiciones sanitarias, de seguridad y de prevención de riesgos para toda la comunidad educativa. En CCOO nos hemos caracterizado desde siempre por la defensa del derecho a una prevención de riesgos laborales adecuada y ajustada a la norma para todo el personal de centros educativos de las islas. Reconocemos y valoramos la gran labor y la devastadora situación por la que ha pasado el personal de servicios sociosanitarios y de otros servicios esenciales, así como el ingente trabajo que viene realizando el profesorado, mientras denunciamos que en materia de prevención y seguridad en el ámbito de la enseñanza pública no universitaria en Canarias nos encontramos con un panorama frustrante provocado por tres razones fundamentales:

• Insuficiente desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997).

• Insuficiente número de técnicos de prevención de riesgos laborales en el departamento correspondiente a los centros educativos públicos de Canarias, tal y como hemos denunciado desde Comisiones Obreras en numerosas ocasiones (https://cutt.ly/Zyc6rvG, https://cutt.ly/ayc6yjC) ante la Inspección de Trabajo que nos ha dado siempre la razón, situación que ha derivado en una gestión insuficiente en este ámbito.

• Incumplimiento del Decreto de 2009, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, en lo relativo particularmente a la constitución de los Siete Comités Insulares de Seguridad y Salud de Centros Educativos, uno en cada isla, y del Comité Sectorial de Educación que coordine los Comités Insulares, ambos dependientes de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

• Incumplimiento de las convocatorias de las preceptivas reuniones de los comités de seguridad y salud insulares y sectorial.

Canarias no cuenta aún con los protocolos de prevención y seguridad oportunos, pues no han sido elaborados ni adaptados a cada tipo de centro. Lo que provoca que haya que recurrir a modelos improvisados de gestión de la pandemia para la realización de la preceptiva evaluación de riesgos en los centros educativos y el establecimiento de prioridades en la desescalada.

Consideramos urgente establecer las pautas de prevención de riesgos para cada sector de la comunidad educativa basadas en las siguientes líneas de actuación:

• Protección adecuada a trabajadoras/es especialmente sensibles pertenecientes a grupos vulnerables para COVID-19: personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años... Es inadmisible pedirles que regresen a los centros antes de septiembre.

• Medidas de protección personal general en caso de desplazamiento al centro educativo: personas contagiadas o que han estado en contacto con personas afectadas, opciones de movilidad, turnos, equipos de protección, mascarillas, distancias de seguridad, limpieza, desinfección, dispensadores de jabón/solución alcohólica, gestión de residuos, ventilación, organización correcta del tiempo de trabajo, de estudio y de los espacios. Adecuación a las edades del alumnado y las etapas educativas. Información correcta y visible de las recomendaciones sanitarias.

• Medidas de protección del personal para el teletrabajo: posturales, hábitos, tiempo de exposición a las pantallas, riesgos psicosociales...

• Regulación de las jornadas de trabajo en la educación a distancia del profesorado y el alumnado: estableciendo jornadas de mañana o de tarde, de no más de 5 horas diarias, por ejemplo: de 9:00 a 14:00 h., o de 16:00 a 21:00 h., para garantizar la necesaria conciliación de la vida laboral y personal, además de respetar las condiciones laborales del personal docente.

Desde CCOO:

• Vemos inviable la vuelta a la enseñanza presencial antes de septiembre de 2020, tal y como va a ocurrir en comunidades autónomas como Andalucía. No obstante, si la Administración educativa canaria decide otra cosa la incorporación a los centros educativos nunca debe comenzar por el alumnado de menor edad.

• Creemos imprescindible el respeto de las más estrictas condiciones sanitarias y la organización adecuada de la prevención de riesgos laborales, pues la prioridad es garantizar la salud de toda la comunidad educativa.

• Exigimos que las instrucciones sean publicadas tras la negociación pertinente, evitando improvisaciones de última hora sin tiempo para organizarse y aplicar las mismas.

• Recordamos que los centros educativos tienen esa naturaleza y no la de custodia del alumnado. Debe respetarse el derecho a la educación.

Por todo lo anterior, exigimos la inmediata negociación de un plan de desescalada en el ámbito educativo que tenga presente los factores necesarios para garantizar tanto el derecho a la salud como al de la educación.

Además, CCOO recuerda a la Consejería que el profesorado canario ha trabajado mucho y en condiciones muy duras, adaptándose con rapidez a la nueva situación y a menudo procurando atención individualizada a su alumnado con medios muy escasos. Ahora es el momento de que el Gobierno tome medidas que compensen las brechas entre el alumnado y apoye y dote al profesorado de los recursos necesarios para realizar su tarea con garantías en esta situación de cambio. Para ello, consideramos necesario que en el plan de recuperación de la crisis producida por esta pandemia haya una partida amplia para la inversión en educación que haga posible llevar a cabo las medidas que se precisan y se pueda contar con los recursos humanos y materiales necesarios.