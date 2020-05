CSIF reclama al Gobierno que aclare qué inversión prevé para adaptar los centros escolares en septiembre

Canarias/ La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado al Gobierno que aclare qué inversión prevé en el Plan para el inicio y desarrollo del próximo curso escolar, que abordará en breve con las CCAA. Para afrontar el curso 2020-21 con todas las garantías, según CSIF, hace falta un incremento de medios y de plantillas para adaptar los centros escolares a la nueva situación. CSIF ha reiterado su reivindicación de consolidar una inversión mínima por alumno para evitar que una caída del PIB produzca recortes en el sistema educativo, como ya ocurrió en 2008. Ratios, horario lectivo, etc. deben estar blindados por ley.



Así lo hemos planteado en la reunión telemática de la Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario, en la que el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha explicado que el grupo de trabajo creado con las CCAA espera cerrar el citado Plan antes del verano.

Se centrará en cinco grandes bloques, según nos ha adelantado el Ministerio: organización escolar adaptada a la pandemia (dotación y equipamiento higiénico sanitario, previsiones para mantener distancias exigibles); programación didáctica (adaptación de currículum y programación alternativa para desarrollo mediante enseñanza a distancia si fuera necesario); dotación tecnológica (centros, docentes y alumnos); refuerzo de la competencia digital (formación a docentes, etc.) y plan tutorial para la actividad a distancia. El Ministerio se ha comprometido a trasladar este documento a los sindicatos, al que CSIF hará las alegaciones oportunas.

Desde el sindicato, exigimos una negociación fluida con los representantes de los docentes porque hay muchas incertidumbres sobre el regreso parcial a las aulas en la Fase 2 de la desescalada y las condiciones de la vuelta el próximo mes de septiembre.

Desescalada segura y con mascarillas

En este sentido, hemos advertido de que las medidas que anticipa el Gobierno para preparar la reapertura parcial de los centros durante la Fase 2 de la desescalada no aclaran los aspectos que más inquietan a los docentes para afrontar un regreso seguro y contienen ambigüedades e imprecisiones.

Así, tanto en el caso de la vuelta a las aulas como en el de las pruebas de acceso a la Universidad, hemos reiterado que el uso de mascarillas quirúrgicas debe ser obligatorio y que tienen que ser suministradas por la Administración Educativa.

Hemos pedido que se dote a todos los centros de material sanitario y se hagan test a las plantillas, que se acuerde una reducción de ratios de alumnos por clase y cuánto profesorado se precisará, además del actual, en el próximo curso. En ningún caso se puede permitir que un docente tenga que hacer trabajo telemático y presencial, porque supone duplicar la carga de trabajo.

Además, hará falta un Plan de Refuerzo Educativo para el curso que viene para apoyar al alumnado que no pueda comenzar el ritmo normal del curso y habrá que negociar apoyos, desdobles, flexibilizaciones curriculares, etc.

