El Consejo ULL aprueba que los cursos de acceso para mayores se realicen en centros de adultos

La Laguna/ La universidad actualiza su catálogo de grados y, por otro lado, crea una cátedra de promoción del cómic.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha acordado hoy 28 de mayo la modificación del reglamento que regula los cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años. Se trata de una formación preparatoria de carácter no obligatoria, pero sí muy recomendable, para enfrentarse después a la prueba de acceso para este colectivo, aclaró la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Lastenia Hernández.



Estos cursos han sido siempre responsabilidad de la Universidad de La Laguna, en colaboración con el Centro de Adultos Mercedes Pinto y apoyados por el Gobierno de Canarias. Desde hace algunos años son muy escasos los estudiantes que asisten a algunas asignaturas, prosiguió la vicerrectora, por lo que con la modificación del reglamento permitirá que el curso preparatorio se celebre en un centro de mayores, respaldado por la Universidad de La Laguna, pero no en las dos sedes actuales.

No decae la responsabilidad de formar a estas personas, añadió Lastenia Hernández, dado que el centro académico seguirá siendo el responsable de la prueba examinatoria, pero sí permitirá liberar al profesorado de la universidad que impartía estas clases, vista además la elevada carga docente que tienen. Otra de las modificaciones iría en el sentido de abrir más centros colaboradores, uno en el sur y otro en el norte, y captar así más personas interesadas en acceder a la educación superior después de determinada edad. En el documento igualmente se flexibiliza el currículum del alumnado.

También ha experimentado modificación el reglamento de prácticas externas, atendiendo a las especiales circunstancias de estudiantes que cursan estudios que dan lugar a profesiones reguladas y que siguen una normativa específica.

Otro de los puntos tratados en el Consejo de Gobierno fue la aprobación de la Cátedra Cultural Moebius para el estudio y promoción del cómic, una propuesta avalada por investigadores de cinco universidades y auspiciada por la Fundación Cine + Cómic.

Esta cátedra, que estará dirigida por el profesor Francisco Pomares y encauzada dentro de la estructura del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, nace centrándose en el mundo del tebeo con el propósito de aglutinar a aquellos investigadores vinculados a la Universidad de La Laguna que tienen como centro de estudio la narrativa en imágenes, complementando a otras entidades que ya existen como el Aula de Cine de la propia universidad.

La promoción de la narrativa en imágenes, tanto audiovisual como impresa, y la defensa del valor cultural del cómic, el cine y las novelas gráficas es otro de los objetivos de esta propuesta, al tiempo que el desarrollo de actividades de divulgación. También se pretende, con la colaboración de la Fundación Cine + Cómic, facilitar el acceso al vasto fondo de cómics y películas de esta entidad con un fin científico o investigador.

El Consejo de Gobierno dio igualmente inicio al proceso de eliminación del Grado en Ingeniería Radioelectrónica Naval, puesto que se trata de una titulación obsoleta, con muy escasa salida laboral y poco demandada, al tiempo que se sigue así las recomendaciones de la propia agencia ANECA, en el sentido de que debe desaparecer ante su dudosa vigencia.

Con este acuerdo, se actualizan los títulos que ofrece la Universidad de La Laguna, de tal modo que este grado no se ofertaría a los estudiantes de nuevo ingreso del próximo curso académico, ya que su eliminación se haría de forma gradual. El vicerrector de Innovación Docente y Calidad, Néstor Torres, agregó que esa sección no cuenta con ninguna titulación de máster, asunto al que podrán dedicarse ahora los profesores liberados de la titulación en extinción, la cual, a día de hoy, solo se oferta en las universidades de Cádiz y La Laguna, dado que el resto de instituciones de educación superior la han ido desapareciendo de sus catálogos de grado.

El vicerrector recordó que ya en 2015 se reformó el título, pero así y todo no ha sido suficiente para concitar mayor interés entre los estudiantes. De hecho, de esta titulación apenas egresaron el pasado curso académico tres estudiantes y en años anteriores no superaban tampoco los cinco alumnos por curso. La Escuela Politécnica Superior de Ingeniería llevó a su junta de centro la propuesta del equipo de gobierno, que fue aprobada.

El Consejo de Gobierno también autorizó el cambio de la denominación de la Cátedra Cultural Alexander von Humboldt, añadiéndole ahora el nombre de Sabino Bertelot. En otro orden de cosas, también se llevó a la sesión de hoy la reedición de varios títulos propios para el próximo curso académico, como son el Diploma Universitario en Formación Pedagógica, y de los másteres de Interuniversitario en Ingeniería de Puertos y Costas; Medicina de Urgencias; Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural; Cuidados al Final de la Vida; y Terapias Contextuales de Tercera Generación.

El gerente de la institución académica, Juan Manuel Plasencia, presentó al órgano de gobierno diversos contratos plurianuales relativos a licencias informáticas, climatización, servicios colaborativos en la nube y gestión de protección de datos, al tiempo que se autorizó el uso de dominio público de instalación de telefonía móvil en la azotea del edificio Torre Profesor Agustín Arévalo.