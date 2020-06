La ULL amplía su convocatoria de ayudas para especiales dificultades económicas hasta el 27 de junio

Esta ayuda se dirige a estudiantes de grado que acrediten especiales dificultades económicas para afrontar el coste de sus estudios, debido a circunstancias sobrevenidas que produzcan un desequilibrio de la economía familiar, siempre que no estén ni puedan ser subvencionados con otras ayudas oficiales y que dichas circunstancias repercutan negativamente en su rendimiento académico.

En todo caso, se considerarán incluidas en el ámbito de la convocatoria circunstancias como la enfermedad grave de la persona solicitante o de algún miembro de la unidad familiar o convivencial cuando afecte a quienes generan la renta personal o familiar, y que ocasione un grave quebranto económico debidamente acreditado. Otra circunstancia prevista es el fallecimiento, ruina o quiebra económica del miembro o miembros de la unidad familiar o convivencial que generan los recursos económicos.

También comprende problemas familiares graves, sobrevenidos durante el curso académico por causa de algún acontecimiento que ocasione precariedad económica en la unidad familiar o convivencial, incluyendo situaciones de desempleo que afecten a los miembros fiscalmente computables.

Entre los requisistos académicos para optar a esta ayuda, se señala en la convocatoria que el alumnado que continúa estudios universitarios, tanto en la misma titulación como en otra diferente, deberá acreditar haber superado un mínimo de 24 créditos en el ultimo curso académico realizado. Al tratarse de solicitantes afectados de manera sobrevenida por una situación de fallecimiento, enfermedad o desempleo, acaecida después del 1 de enero de 2019 y conducente a una situación de quiebra económica, las exigencias de rendimiento académico mínimo serán ponderadas respecto del curso académico 2018/19 por la correspondiente comisión evaluadora.

No estar en posesión o no reunir los requisitos legales para obtener un título del mismo o superior nivel al correspondiente a los estudios para los que solicita la ayuda, salvo que se obtenga en el primer o segundo cuatrimestre del curso académico 2019-20, es otro de los condicionantes exigidos.

Se señala como objetivo irrenunciable de la Universidad de La Laguna el establecer un procedimiento de baremación que garantice el otorgamiento de ayudas al alumnado que realmente las necesite en el marco de una política asistencial sostenida con fondos públicos. En consecuencia, la documentación económica que se solicita pretende determinar la capacidad económica real de la unidad convivencial y no exclusivamente la que deriva de los ingresos obtenidos por su unidad familiar.

No superar los 15.000 euros de renta per capita en el ejercicio 2018 a que se refiere la declaración de la renta o no superar la cantidad de 155.500 euros en volumen de facturación en el ejercicio a que se refiere la declaración de la renta, cuando algún miembro computable de la unidad familiar sea titular de actividad económica (RAE) en estimación objetiva o directa, son estipulaciones que marca la convocatoria.

En el caso de solicitantes con patrimonio inmobiliario y con ingresos derivados del rendimiento de capital mobiliario, se indica no superar por separado o conjuntamente el rendimiento neto del capital mobiliario de la unidad de convivencia declarada por la persona solicitante la cantidad de 1000 euros, ni la cantidad de 42.900 euros de valor acumulado de patrimonio mobiliario, entre otras.

Las solicitudes se cumplimentarán a través del procedimiento establecido en "Portal de Servicios", en el apartado de "Alumnado", y dentro de "Mis ayudas asistenciales", "Autosolicitudes". La documentación que corresponda deberá presentarse a través del procedimiento establecido en la Sede Electrónica de la Universidad de La Laguna como "Aportación de documentación para la ayuda a estudiantes de la Universidad de La Laguna con Especiales Dificultades Económicas".