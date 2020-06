La Laguna/ 'We are International' es el lema de la estrategia de Internacionalización del Campus y del Curriculum de la Universidad de La Laguna en la que está trabajando su responsable, la vicerrectora Lidia Cabrea, con el apoyo de varios docentes, el Consejo de Estudiantes y la asociación europea de alumnado AEGEE.

Este proyecto del Vicerrectorado de Proyección, Internacionalización y Cooperación pretende implantarse el próximo cuso académico. "Porque la internacionalización no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia", afirma la vicerrectora. "Las acciones de internacionalización tienen que ir más allá de las movilidades, impactar en todas las personas de la comunidad y en todas las dimensiones de la institución".