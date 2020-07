Comienza la EBAU con la primera jornada de exámenes comunes para el alumnado de Ciencias

En esta convocatoria se ha alcanzado una cifra récord de inscripciones, que superan las 5.017. La primera jornada de exámenes está dedicada a las materias comunes a todo el alumnado, que son Lengua Castellana y Literatura II, 1ª Lengua Extranjera e Historia de España y este año, excepcionalmente, se realizará en dos días para dividir la afluencia de personas: mañana será para el alumnado de la opción de Ciencias y el 2 de julio, para el de Humanidades y Ciencias Sociales y Artes.

En las islas no capitalinas de la provincia las sedes serán las habituales para la realización de los exámenes: el IES Alonso Pérez Díaz en La Palma; el IES San Sebastián de La Gomera en La Gomera; y el IES Garoé en El Hierro. Sin embargo, en Tenerife habrá exámenes no solo en el Campus de Guajara, sino también en facultades del Campus de Anchieta e, incluso, en el Campus del Sur ubicado en Adeje. Las ubicaciones concretas pueden consultarse en la página web institucional.

Si bien, como se ha explicado, el calendario de esta convocatoria ordinaria se ha ampliado a cuatro días, de la convocatoria extraordinaria del 10 de septiembre, volverá a tener los tres días habituales porque no se espera una similar afluencia de personas.

Una vez finalizados los exámenes, la consulta de calificaciones online estará disponible el 10 de julio a partir de las 15:00 horas, y el plazo para poder presentar solicitudes de revisión o doble corrección estará abierto el 13, 14 y hasta las 12:00 horas del 15 de julio. Una vez resueltas estas reclamaciones, las notas definitivas serán entregadas el 17 de julio. Las personas que superen la EBAU en esta convocatoria ordinaria podrá acceder al proceso de preinscripción ordinario en Grados, que se abrirá desde las 10:00 horas del 13 de julio hasta las 14:00 del 21 de julio.