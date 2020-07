El ranking de Shangai por áreas científicas destaca la Física, la Educación y la Medicina Clínica de la ULL

La Laguna/ La consultoría Shanghai Ranking publicó el pasado 29 de junio, su ranking global por áreas de investigación 2020, que clasifica a más de 4.000 universidades de todo el mundo en 54 áreas, agrupadas en Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales. Se trata de una clasificación muy exigente en la cual la Universidad de La Laguna ha logrado que tres de sus áreas de investigación estén consideradas entre las más destacadas. Concretamente, Física, Educación y Medicina Clínica, teniendo en cuenta que se ha considerado la contribución de investigadores adscritos a diversas áreas de conocimiento relacionadas con esas tres grandes disciplinas.



En primer lugar, en el área de Física, la Universidad de La Laguna se sitúa en el intervalo 201-300 de las 500 mejores instituciones del mundo que aparecen en esta área. Esto significa que, en el período 2014-2018, en todas estas universidades han sido publicados más de 300 artículos de investigación en Web of Science en el área de Física.

En segundo lugar, en el área de Educación, el centro docente tinerfeño se ubica en el intervalo 301-400 de las 500 universidades que aparecen en el ranking, tras haber alcanzado el umbral mínimo de 50 publicaciones en el período 2014-2018.

Finalmente, en el área de Medicina Clínica, la Universidad de La Laguna ocupa un puesto en el intervalo 401-500 de las 500 universidades que aparecen en el ranking, tras haber alcanzado el umbral mínimo de 300 publicaciones en el período 2014-2018.

Esta clasificación también ofrece una correlación de cuáles serían las posiciones relativas de estos ámbitos en su contexto nacional. De esta forma, Física aparece en el intervalo 8-9 de las universidades españolas; Educación, en el 3-10; y Medicina Clínica, en el 8-11.

Para la elaboración de este ranking por áreas de investigación, se hace uso de cinco indicadores, que miden el número de artículos publicados en el primer cuartil del listado de revistas más relevantes de cada área durante el período analizado.

También considera el impacto de citas normalizado, es decir, la ratio de citas que recibe cada artículo de la universidad analizada sobre la media de citas en el área. Otros elementos evaluados son la colaboración internacional, el número de artículo publicados en las mejores revistas del área y el número de investigadores e investigadoras del centro que han sido galardonados con premios académicos relevantes.

Tal y como indica en su metodología, para que las universidades aparezcan en un área de investigación específica en este exigente ranking, deben haber alcanzado un umbral de publicaciones durante el período 2014-2018 que varía de un área a otra. Todos los indicadores bibliométricos son extraídos de Web of Science, de tal manera que las categorías de Web of Science son asignadas a las 54 áreas de investigación.

