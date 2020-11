El Ayuntamiento hará posible el reparto de la ayuda Cuota Cero en los colegios de Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife/ Acción Social y Protección Civil del Consistorio coordinarán de manera conjunta la entrega de alimentos en los comedores para las familias más vulnerables. El Ayuntamiento de Santa Cruz hará posible, a través del área de Acción Social y de la agrupación de Protección Civil, el reparto de alimentos a las familias en situación de vulnerabilidad que reciben las ayudas de Cuota Cero y Cuota Mínima en los comedores escolares del municipio.



A diferencia del primer reparto, éste se realizará en horario de tarde, en el que será fundamental garantizar la presencia de Protección Civil en los centros educativos para garantizar las medidas de seguridad y distancia social entre las familias.

A este respecto, la concejala del área de Acción Social del Consistorio capitalino, Rosario González, ha manifestado que "el Ayuntamiento pondrá los medios necesarios para que se pueda hacer llegar alimentos a las familias en situación de vulnerabilidad social", añadiendo que "este reparto no sería posible sin los medios del Ayuntamiento, además del resto de iniciativas sociales que ya tenemos en marcha".

Por su parte, la edil responsable de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Evelyn Alonso, comentó que "como no podía ser de otra manera, desde el Ayuntamiento no nos vamos a quedar al margen de cualquier tipo de ayuda en beneficio de los ciudadanos, y más en una situación como la que nos encontramos, en medio de esta pandemia". Evelyn Alonso, además, indicó que "pondremos a disposición de los centros escolares la logística necesaria para que esos alimentos lleguen a las familias que lo necesitan".

Esta ayuda forma parte de un convenio de colaboración formalizado entre el Cabildo de Tenerife y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que beneficiará a 7.529 alumnos y alumnas de 189 centros educativos de la isla, al objeto de cubrir las necesidades básicas por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Una vez finalizado el reparto de las cestas, Protección Civil deberá llevar las cestas no entregadas al local que el Ayuntamiento designe para almacenarlas. Y deberá custodiarlas durante 48 horas para que el alumnado de Cuota Cero pueda recogerlas. Pasadas las 48 horas, los Servicios Sociales municipales podrán entregarlas a personas en situación de vulnerabilidad del municipio.

Podrán ser entregadas a las familias que cuenten con el preceptivo informe social que reconoce su situación de vulnerabilidad o para aquellas que ya lo hayan solicitado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

