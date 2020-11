CSIF recuerda que los centros educativos han de proporcionar los medios de protección a sus empleados

Canarias/ La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) recuerda que, de acuerdo con lo previsto en la Guía de Medidas de Prevención frente a la COVID-19 para el curso 2020-2021, aprobada por la Dirección General de Personal, los equipos directivos de los centros educativos públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes tienen la obligación de entregar a sus trabajadores, docentes y no docentes, las mascarillas y demás material de protección que requiera su puesto de trabajo, tal y como se establece en la normativa de seguridad e higiene que dicho organismo publicó.



CSIF recalca que los centros están recibiendo partidas presupuestarias finalistas para la compra del material de protección. Si alguno no ha recibido esas partidas o se queda sin fondos, en el transcurso del presente curso académico, para garantizar la disposición del citado material, según comunicado conjunto de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General de Personal del pasado 23 de septiembre, debe comunicarlo de inmediato a los servicios centrales de la CEUCD a través de Portal Docente-Escritorio del Centro-Consultas Covid-Insuficiencia fondos EPI, con el fin de adoptar las medidas correspondientes

En el caso del profesorado, se le debe entregar mascarillas homologadas higiénicas (UNE 0064- 1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065: 2020) o quirúrgicas (UNE-EN 14683:2019+ AC:2019). En el caso de los docentes de Infantil y docentes que intervengan con niños que no puedan llevar mascarilla o disruptivos, se les asignará mascarilla autofiltrante FFP2. (UNE-EN 149). A los docentes de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) se les proporcionará la mascarilla en función de las características del aula y de los alumnos (ver anexo). Hay otra serie de medios como pantallas o gafas, batas, guantes... que dependen también de las características del aula y del alumnado del grupo, que se deben estudiar y valorar.

Es muy importante que los empleados de los centros lean el ANEXO XI, Actualización de la GUÍA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL VIRUS SARS-CoV-2, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS INICIO CURSO 2020/2021. En dicho documento se establecen las medidas a tomar para todos los trabajadores de los centros de la Consejería de Educación en relación con su puesto de trabajo. Es de obligado cumplimiento. Si es preciso, los empleados han de solicitar los medios de protección por escrito a los directores de los centros.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)