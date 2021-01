ANPE Canarias exige a Educación garantizar el futuro de casi 1.700 docentes técnicos de FP en las Islas

Canarias/ El sindicato alerta de que aunque la nueva ley educativa establece la transición de estos docentes al Cuerpo de Secundaria, no prevé qué hacer con los profesionales que no cumplan los nuevos requisitos.

ANPE Canarias reclama a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que garantice el futuro de los docentes pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de FP, que en Canarias ascienden a casi 1.700 profesionales. El sindicato con más representación en el sector de enseñanza no universitaria de las Islas advierte que la ley Celaá, que acaba de ser aprobada, fija que los docentes que cumplan con ciertos requisitos -estar en posesión de un grado- se integrarán en el Cuerpo de Secundaria -de una escala superior al que ocupan actualmente-, pero no prevé que ocurra lo mismo con aquellos que no estén en esa situación, con independencia de que sean interinos o funcionarios.