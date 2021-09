CCOO insta a valorar con calma la situación en La Palma antes de intentar recuperar la actividad lectiva en la isla

A juicio del sindicato esta reunión era necesaria pues, suspendida la actividad lectiva en los centros educativos de estos municipios y teniendo en cuenta el agravamiento de la situación por la evolución de la erupción, se hace imprescindible conocer la situación del alumnado, profesorado, personal no docente y, además, el grado de afección de los centros.

Siendo lógica esta convocatoria, debemos reconocer que estamos hablando de personas que están viviendo su propia tragedia y, por tanto, necesitan tiempo para asumir el dolor que supone la misma. En consecuencia, es razonable que se les dé tiempo para intentar entender lo sucedido y afrontar los cambios a los que se enfrentan. Entre estas personas se encuentra el profesorado afectado que necesita reorganizar su situación particular y que, a buen seguro, lo harán, y tal como ha ocurrido durante la pandemia se pondrán al frente de sus centros. Junto con el alumnado, las familias y el personal no docente, se reorganizarán y volverán a establecer una nueva normalidad, continuando así con la labor educativa necesaria para intentar desvincular, en la medida de lo posible, al alumnado del drama al que se enfrentan sus familias y toda la sociedad palmera.

Por ello, intentando no generar más angustia al alumnado que vive esta situación unido al dolor de las familias que han perdido o están perdiendo sus hogares, su medio de vida y sus recuerdos bajo la lava, la administración educativa, conjuntamente con las autoridades sanitarias, de seguridad y emergencias, así como científicas, debe analizar con serenidad la posibilidad de que la vuelta a la actividad lectiva pueda ser pronto una realidad siempre que se garantice la seguridad de la comunidad educativa y de toda la población.

Entendemos que cuando la situación se vaya estabilizando y se garantice que los seísmos, explosiones y las emisiones de gases y cenizas en las zonas afectadas no tengan incidencia en la seguridad y la salud de las personas, se podría iniciar la habilitación de diferentes espacios como las escuelas unitarias que se encuentran cerradas, centros educativos, escuelas de idiomas, centros del profesorado u otros espacios que permitan asegurar la vuelta al cole y que las más de 6.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares y sus trabajos puedan ser realojadas en las zonas de ámbito de estas instalaciones de uso educativo en las que se reubique al alumnado.

Comisiones Obreras en Canarias se solidariza con el alumnado y las familias que están sufriendo esta catástrofe y, entendiendo que la actividad educativa puede ayudar al alumnado a superar más fácilmente esta situación, nos disponemos a organizar la adquisición de lotes de material escolar básico para todos los damnificados posibles. Para ello, estaremos en contacto con la Federación de Padres y Madres de La Palma para que gestionen la entrega de este material.