María Alonso, alumna de la EASD Fernando Estévez, se alza con el prestigioso Premio Nacional Mestre 2022

El acto de entrega de reconocimientos de esta undécima edición tuvo lugar en la Escuela de Arte de Granada. "Este trabajo es la obra final en la que culminó un año muy intenso con el Ciclo de Grabado Calcográfico", explicó la joven minutos antes de subir al escenario para recoger el galardón, junto al subdirector de la escuela tinerfeña, José Ángel Trujillo.

Llevar un grabado hasta la fase final de los Mestre y conseguir el primer premio ha sido posible gracias a "una labor detallada, muy estricta en el proceso, pero también abierta a todas las variaciones de las técnicas disponibles", compartió Alonso, que logró aunar en su obra todos los conocimientos aprendidos en el curso y elevar el concepto "un poco más allá respecto al resto de trabajos realizados".

En su propuesta se combinan cuatro técnicas distintas: el aguafuerte, aguatinta, lápiz graso y el gofrado. Además, sobresale por su doble función. "Distribuí los elementos dentro de un patrón que permite que, una vez estampado y recortado, el grabado tenga una segunda función, se convierte en un cubo (a su vez utilizable como caja). Esta propuesta tridimensional lleva a la obra a convertirse en algo más que un grabado tradicional: un cubo de curiosidades".

No solo ha llamado la atención la elección y uso de técnicas, sino también la temática elegida, la fauna y flora endémica canaria plasmada en este curioso catálogo tridimensional. "No quería hacer solamente una representación tradicional, con todo el peso en la calidad de la realización técnica. Por ello, me inspiré en el concepto de los cuartos de maravillas para pensar en el grabado como si fuera una exposición independiente", agregó. Verodes, tajinastes, dragos o el muflón protagonizan la propuesta galardonada.

De esta manera, la EASD Fernando Estévez, referente en Canarias para el estudio de artes plásticas y diseño, suma su segundo Premio Mestre. La escuela tinerfeña es el único centro educativo de España que oferta el Ciclo Medio de Grabado Calcográfico, una vertiente del diseño que compagina arte y técnicas tradicionales e innovadoras.