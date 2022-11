ANPE reclama a Educación que permita realizar de forma telemática parte de la actividad no docente

La medida no afectaría a la impartición de clases y ayudaría a optimizar el horario de trabajo.

ANPE Canarias pide a Educación que permita al profesorado realizar de forma telemática parte de la actividad no docente. El sindicato con más representación en la enseñanza no universitaria solicita a la Administración que actualice la normativa para que los docentes puedan llevar a cabo de forma online las sesiones de evaluación, las coordinaciones de proyectos, ciertas actividades de formación o los claustros.

La medida se ha utilizado con éxito durante los dos cursos y medio en los que estuvieron vigentes los protocolos sanitarios por la pandemia de covid en los centros educativos. Para la organización sindical, el claustro de cada centro debe tener autonomía para decidir si opta por convocar estas actividades de forma telemática o presencial, ya que medidas de este tipo suponen una mejora para la conciliación de la vida laboral y personal de los propios docentes, pero, además, pueden contribuir a descongestionar el tráfico.

Esta posibilidad, considera el sindicato, debe incluirse en las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros, que se revisan cada curso escolar.

La organización sindical ha solicitado reiteradamente esta medida a la Consejería de Educación, que hasta el momento no ha atendido sus demandas. Para ANPE, favorecer que se realicen estas actividades va en sintonía con el fomento del teletrabajo que se está potenciando desde la administración, sin menoscabo de la actividad presencial, que ocupa la práctica totalidad del horario del docente.

"Nos parece muy lógica la demanda que nos han trasladado muchísimos profesores a lo largo de este curso: permitir que actividades y reuniones muy puntuales que no requieren la presencialidad del docente se puedan desarrollar con los medios tecnológicos de los que disponemos. Por supuesto, siempre que el claustro del centro lo estime oportuno", señala Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

Además, ANPE recuerda que prácticamente la totalidad de las reuniones entre sindicatos y administración se producen por vía telemática. "Esta medida demostró su eficacia durante la pandemia, y entendemos que las cosas que funcionan deben mantenerse", añade Crespo.

"La docencia no universitaria necesita la presencialidad, es algo que nunca se podrá suprimir, pero creemos que debemos aprovechar las nuevas tecnologías para favorecer que se lleven a cabo actividades no docentes en formato online, con todas las ventajas que eso conlleva, no solo para el propio docente, sino para evitar el uso de transporte en la medida de lo posible", concluye el presidente.