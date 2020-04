El popular personaje de 'En Otra Clave' que interpreta Lili Quintana arrasa en la aplicación, consiguiendo millones de imitadores en todo el mundo

Empleando el hastag #chona millones de usuarios de Tik Tok han aceptado el reto de imitar doblando al personaje de inconfudible carácter. El efecto Chona no ha cesado de crecer, porque ha pasado de 23 a 128 millones de visualizaciones durante las últimas semanas. Asimismo, el hastag #chonachallenge ha pasado de 9 a 40 millones de visitas. Esta popularidad ha alcanzado también a las redes sociales de la actriz, que en su cuenta de Instagram se ha incrementado, en menos de una semana, de 11.000 a 19.000 seguidores.

La actriz canaria, natural de Teror, señala que "en tiempos de confinamiento e incertidumbre, estos momentos de humor son necesarios para resistir el aburrimiento y la sobredosis de información diaria que tenemos", indica Lili Quintana, a la que su asma la tiene recluida como paciente de riesgo en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria.

Sobrepasada

Lo que tenía que ser una cuarentena tranquila trabajando sus guiones del programa 'En Otra Clave', se ha convertido en un tsunami de popularidad. "No paro de recibir llamadas de medios de comunicación de todos los países de Sudamérica que quieren saber quién es Chona", cuenta sobrepasada todavía por todo lo que está sucediendo con este personaje que la acompaña desde hace más de quince años. "Estoy emocionada, entusiasmada y muy agradecida por todo lo que está pasando. Ya sabíamos que en Latinoamérica veían el programa, pero lo que está ocurriendo ahora nos ha superado. Puede ser un puente para poder trabajar allí, quién sabe...", agrega la actriz.

A pesar del confinamiento, Quintana reconoce que tiene más trabajo que nunca. "Todos los días dedico mucho tiempo a ver los tiktok de #chona, atender a los medios de comunicación que me están llamando de países como Venezuela, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico... vamos, un no parar", admite entre risas quien tiene muy claro que la gente, en este tiempo de reclusión, se identifica con la personalidad y la forma de actuar de Chona.

La Televisión Canaria 'En Otra Clave' ofrecerá este domingo 26 de abril, una nueva edición de su formato 'Home Edition' donde no faltará una sección de los 'tiktok' más populares de Chona, así como la aparición del resto de personajes del elenco artístico del citado espacio que, durante 17 años, ha convertido al citado programa de humor, en el más visto de la cadena autonómica.

Tik Tok es la aplicación de moda en todo el mundo con más de 800 millones de usuarios, siendo la más popular de la tienda Apple y la tercera de la tienda Google. En 2019 superó los 1.500 millones de descargas. Videojuegos aparte, es la tercera aplicación más descargada después de Whatsapp y Messenger, y la primera en redes sociales por delante de Facebook e Instagram. En España ya es la cuarta más descargada y, según los datos de la empresa Facebook en nuestro país, los usuarios entran una media de 7 veces al día y pasan 43 minutos viendo vídeos de pocos segundos.

Pastora Soler: https://www.instagram.com/p/B-5RWNxoxcX/

Erika Buenfil: https://www.instagram.com/p/B-4xYi5FAG5/

Thalia: https://www.instagram.com/p/B-vCxI3o9q0/

Miriam Rodríguez: https://www.instagram.com/p/B-t76DRIB25/

Blas Cantó: https://www.instagram.com/p/B-Zj9HGlmrV/

India Martínez: https://www.instagram.com/p/B-IBtpJI4MO/

Handry Santana: https://www.instagram.com/p/B-HLUorITfW/