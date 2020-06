Fallece Pau Donés, a los 53 años, víctima de un cáncer

El músico Pau Donés, líder de la banda Jarabe de Palo, ha fallecido este martes a los 53 años de edad. Autor e intérprete de grandes éxitos como "La flaca", "Bonito" o "Grita", Donés anunció en 2015 que padecía un cáncer de colon, del que fue intervenido con éxito, pero posteriormente sufrió recaídas que le llevaron a abandonar temporalmente su carrera musical.

La familia Donés Cirera lo ha anunciado en un comunicado en el que ha agradecido al equipo médico y a todo el personal hospitalario "todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo", y ha pedido el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles.

El pasado 26 de mayo publicó el vídeo de su single "Eso que tú me das", parte de su nuevo álbum, Tragas o escupes, el primero íntegramente compuesto por nuevas canciones desde 2014. El vídeo alcanzó en pocas horas el millón de visitas y recibió numerosos elogios de sus seguidores por el mensaje optimista de su letra.

"Eso que tú me das", una composición de contenido alegre y con un claro tono de despedida, es "la forma que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido", aseguró Donés en una nota publicada por su compañía discográfica.

"Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no", proseguía el comunicado.

"La Flaca", su gran éxito

Nacido en Montanuy (Huesca) en 1966, aunque criado en Barcelona, Pau Donés comenzó a interesarse por la música en la adolescencia, cuando formó junto a su hermano Marc su primer grupo, Jay & Company Band, que luego se convertiría en Dentaduras Postizas.

Tras licenciarse en Económicas por la Universidad de Barcelona, empezó a trabajar en una agencia de publicidad, actividad que alternó con la música. En 1996, ya como Jarabe de Palo, publicó su primer disco, La flaca. Aunque inicialmente no logró un gran éxito, un año después de su edición el tema título fue incluido en una campaña publicitaria y vendió dos millones de copias, convirtiéndose en un auténtico fenómeno del llamado 'rock-latino', género del que Jarabe de Palo fueron uno de los grandes abanderados en los años finales del siglo XX.

Durante años, Pau Donés no quiso desvelar la identidad de la misteriosa "flaca" que le lanzó al estrellato, aunque sí aseguró que la historia era real. Pero en 2017, con motivo de la presentación del disco 50 palos, reveló que se trataba de una modelo cubana, Alsoris Guzmán, a la que conoció durante un viaje a la isla caribeña para rodar el vídeo-clip de "El lado oscuro". El amor no correspondido de la joven inspiró una de las canciones más populares de la música española y el tema que marcaría -para bien y para mal- la trayectoria del cantautor.

El éxito multitudiario de "La flaca" impulsó la carrera de Jarabe de Palo y permitió a la banda lograr popularidad al otro lado del Atlántico. De forma paralela, colaboró y compuso canciones con artistas internacionales de géneros diversos como Celia Cruz, Luciano Pavarotti, Alanis Morisette o Chrissie Hynde (The Pretenders). Entre los músicos españoles con los que ha colaborado destacan Antonio Vega, Joaquín Sabina, Leiva, Alejandro Sanz o Peret.

Discos como Depende (1998), De vuelta y vuelta (2001) o Bonito (2003) vendieron cientos de miles de copias e hicieron de Jarabe de Palo uno de los grupos más importantes de la música española en el cambio de siglo.

Lucha contra el cáncer

En 2015 a Pau Donés le fue diagnosticado un cáncer de colon del que fue operado y que le obligó a cancelar sus conciertos previstos por España y América. Aunque unos meses después anunció que había superado la enfermedad, en 2017 volvió a recaer, aunque decidió mantener sus planes profesionales y publicó el disco recopilatorio 50 palos, un libro autobiográfico y una gira por Estados Unidos, Latinoamérica y España.

Esa actitud vitalista fue la que mantuvo durante los cinco años de lucha contra el cáncer, en los que en varias ocasiones abandonó y retomó su carrera musical para afrontar la enfermedad y para acercarse a su hija adolescente, Sara, con la que se trasladó a vivir a Estados Unidos -y que aparece bailando entre los músicos en el videoclip de "Eso que tú me das"-.

Regresó a España a finales de 2019 para ofrecer dos conciertos en la sala Luz de Gas de Barcelona en los que estuvo acompañado por todos los músicos que formaron parte de Jarabe de Palo durante sus más de 20 años de vida, y que sirvieron para recaudar fondos para la investigación oncológica.

Hace unas semanas, tras declararse el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, Pau Donés subió a sus redes sociales un vídeo en el que cantaba 'a capella' el tema "Los ángeles visten de blanco", dedicado a los profesionales sanitarios.

La canción también forma parte de Tragas o escupes, el epitafio musical de Jarabe de Palo, en el que también se incluye el tema "Vuelvo", que Pau Donés grabó desde el balcón de su casa para anunciar su regreso a la música. Aunque estaba previsto que el disco viera la luz en septiembre, finalmente el cantautor decidió adelantar su publicación.

La letra de su último single, "Eso que tú me das", sirve de emocionante despedida para un músico imprescindible para entender el pop español de los últimos 25 años como es Pau Donés: "Eso que tú me das no creo lo tenga merecido / por todo lo que das te estaré siempre agradecido / Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía / eres lo mejor que me ha dado la vida."