Serrat anuncia su retirada de los escenarios con una última gira en 2022

"No me voy porque me encuentre mal, esté desanimado o me aburra -ha afirmado en declaraciones a la cadena SER Catalunya-, me voy porque no quiero que sea otro quien decida por mí, ni una enfermedad, ni una pandemia".

"Como los humanos no tenemos certeza de nuestra fecha de caducidad, prefiero decidir yo mismo cuál es mi fecha de caducidad", ha añadido el cantante.

El autor de "Mediterráneo", considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos, ha puntualizado que no tiene intención de "arrinconar las guitarras" y que seguirá tocando, "aunque sea en el ámbito familiar", por lo que no descarta grabar futuros discos.

Serrat también ha puntualizado que el adiós definitivo a los escenarios lo dará dentro de un año, cuando finalice la gira de despedida en la capital catalana, y que será un adiós "con ceremonia".

Además, "sentir las pérdidas es estar más cerca de ellos y ellas", ha dicho, y, aunque reconoce que echará de menos a su público, cree que ha llegado el momento de despedirse.

"El tiempo lleva su paso y es inflexible -ha sentenciado-. A veces lo derrochamos de mala manera, sin darnos cuenta de que es, junto a la salud, lo más rico que tenemos".

Serrat ofreció en febrero de 2020 su último concierto hasta la fecha. Fue como parte de una gira conjunta junto a su amigo y compañero Joaquín Sabina, concretamente el 12 de febrero, en el segundo de los dos compromisos en el Wizink Center de Madrid, donde el artista jienense sufrió una caída del foso que obligó a su hospitalización y a una larga convalecencia.

Más de 50 años en los escenarios

Cantautor y compositor con una carrera musical de más de cincuenta años, Serrat (Barcelona, 1943) actuó por primera vez en público el 18 de febrero de 1965 en el programa Radioescope de Radio Barcelona, y fue pionero de lo que se llamó la Nova Cançó catalana.

Sus géneros han ido del cancionero popular, el folklore catalán, la copla española y el bolero, además de cantar a grandes poetas como Machado o Miguel Hernández. Temas como "Para la libertad", "Cantares", "Nanas de la cebolla" o "La saeta", entre otros muchos, son hitos dentro del cancionero de Serrat y han permanecido en su repertorio habitual durante el último medio siglo.

Su canción "Mediterráneo" es un clásico y está considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos.

Serrat celebra medio siglo de 'Mediterráneo': "No pensaba que hoy estaríamos hablando de estas canciones"

"No me siento rehén de mis canciones. A mí me gusta mucho que la gente cante mis canciones y que las canten mis compañeros de oficio me gusta más" -confesaba en una entrevista con rtve.es-.

"La principal cosa que tiene hacer la música es acompañar a la gente" -aseguraba también en Radio Nacional-.

Artista comprometido con su tiempo, en 1968 no pudo participar en Eurovisión tras insistir en interpretar en catalán la canción que finalmente resultaría ganadora, La, la, la, que fue interpretada por Massiel. Sus manifestaciones sobre los últimos fusilamientos firmados por Franco le obligaron a exiliarse, y la proyección de su obra hizo que se le prohibiera la entrada en la Argentina y el Chile de las dictaduras.

Galardonado en 2009 con el I Premio Nacional de las Músicas Actuales, Serrat ha recibido otras altas distinciones, como su nombramiento como Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa o la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Encomienda del Mérito Civil y el premio de Honor de los Premios de la Música.

Ha publicado más de 30 discos de estudio desde la grabación en 1967 de "Ara que tinc vint anys", a destacar "Dedicado a Antonio Machado, poeta" (1969) y "Miguel Hernández" (1971), en los que puso música a los versos de estos dos literatos españoles y "Mediterráneo" (1970).

También destacan títulos como 'Cançons tradicionals', 'La paloma', 'Per al meu amic', 'Retratos, 'Canciones de amor', 'La mujer que yo quiero', 'Cada loco con su tema', 'Sinceramente teu', 'Poema de amor', 'Utopía', 'Nadie es perfecto', 'El gusto es nuestro' (con Ana Belén, Miguel Ríos y Víctor Manuel) o 'Dos pájaros de un tiro' (con Joaquín Sabina) y canciones como 'Penélope', 'Lucía', 'Bienaventurados' o 'Palabras de amor', entre otras muchas.