Los accidentes de trabajo no dan tregua y continúan en ascenso en este primer semestre del año

El desglose es el siguiente:- AATT con baja: 12.462- AATT sin baja: 12.308- AATT in itinere: 1.850Se de ellos, 7 con resultado de víctima moral, 6 durante su jornada de trabajo y 1 accidente in itinere. A los que hay que sumar los 70 graves o muy graves, siendo el resto los considerado como leves.Lo que expresa un aumento de la siniestralidad laboral, representando el 18,17% en los accidentes con baja, un 8,80% en los sin baja y un 30,83% en los accidentes in itinere.Por sectores, Servicios sigue siendo el sector con mayor incide con un 21,77%, le sigue el Sector Industrial con un 12,96, el Agrícola y pesquero con un 10,87 y por último, el sector de la Construcción con un 7,3%.Todo lo anterior representa que el Índice de Incidencia del período enero-junio 2023 es de 1.435,29 accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias profesionales cubiertas, un 12,86% superior al registrado en el mismo período de enero a junio de 2022.Las formas más frecuentes en las que se han notificado estos accidentes graves y muy graves son el "Sobreesfuerzo físico-sobre el sistema musculoesquelético", le sigue el "Golpe sobre o contra resultado de una caída", el contacto con un agente material cortante,...

En cuanto a los accidentes de trabajo mortales, de las seis personas fallecidas en el periodo de enero a junio de 2023, cinco de ellos han sido producidos por infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas, pudiendo tener vinculación con una inadecuada gestión de los riesgos psicosociales y de una inadecuada gestión organizativa de la empresa, ritmos excesivos, objetivos difícilmente alcanzables,..., así como la necesidad de establecer políticas de promoción de la salud en las empresas.

"Ante esta situación nos encontramos con la negación del vínculo de los efectos de una inadecuada organización del trabajo y su repercusión con la salud de la población de trabajadora. Este posicionamiento es ir en contra de los principios de la acción preventiva, de actuar en el origen del riesgo. Los pasos que se están dando desde el ministerio de trabajo, con el establecimiento de la comisión de expertos en salud mental y planes en salud metal teniendo en cuenta el ámbito laboral, hace apenas dos meses ha emitido su primer informe en el que vincula de manera clara la precariedad laboral y los riesgos a la salud mental, que ayudará a determinar los riesgos que están vinculados con la organización del trabajo y generar un cambio, una de las prioridades de actuación contemplados en los acuerdos de concertación social."

El análisis por sectores económicos, muestra un aumento en todos, destacando el aumento que se ha producido en el sector Servicios con un 21,77% porcentaje que duplica a sectores como el de Industria o Agrícola y pesquero y triplica en el caso de la Construcción sectores tradicionalmente con una alta tasa de siniestralidad. Este aumento está vinculado a la mayor actividad económica del sector y la deficiente gestión preventiva, ya que se relajan las medidas de control y en muchos casos, cargas de trabajo excesivas debido a plantillas muy por debajo de las necesarias a la actividad desarrollada.

La principal causa de accidente de trabajose mantiene los generados por Sobreesfuerzo físico – sobre el sistema musculoesquelético, seguido por golpe sobre o contra resultado de una caída del trabajador, entre las dos representan más del 50% de las causas de los accidentes.

Otro de los aspectos a destacar es la alta siniestralidad producida en la accidentalidad in itinere con un incremento del 30,83%por lo que instamos al estudio e implantación de planes de movilidad sostenible a los centros de trabajo, tal cómo recogen las Estrategias de Seguridad y Salud Europea, Española y Canaria.

"Desde CCOO Canarias valoramos los datos como malos, aunque siendo prudentes hay que esperar el trascurso del segundo semestre para hacer un análisis más amplio que nos permita verificar la tendencia del año en curso respecto al pasado."

CCOO Canarias apuesta por la necesidad de dar un impulso a la mejora de las políticas de prevención de riesgos laborales para revertir estas cifras y consolidar la cultura preventiva en Canarias con una gestión preventiva adecuada que mejore las condiciones de seguridad y salud de la clase trabajadora en nuestra comunidad autónoma.

Para ello es vital continuar con las actuaciones previstas en los planes de actuación del ICASEL y se active la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 sin más demora.

"Desde CCOO compartimos tal como recoge la Estrategia Canaria, "Nadie debería padecer enfermedades o sufrir accidentes relacionados con el trabajo". Desde nuestra Organización seguiremos trabajando para alcanzar la meta propuesta, lugares de trabajo seguro, saludable y productivo."