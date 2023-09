Astrid Pérez apuesta por un frente común en Canarias y España para "ajustar las prioridades europeas a la realidad de las islas"

"Compartimos el convencimiento de que las realidades locales y regionales se deben tener en cuenta en la reforma de la política de migración e integración de la UE. Los gobiernos regionales son los mejores situados para ofrecer una visión coherente de la situación y de sus necesidades, por lo que deben recibir más apoyo gubernamental y económico para afrontar la labor de acogida e integración", afirmó Astrid Pérez. A su juicio, "resulta vital la puesta en marcha de un servicio de salvamento y rescate de la UE que coordine todos los esfuerzos", así como el desarrollo de los conceptos de "responsabilidad compartida y solidaridad vinculante en situaciones de crisis".La presidenta de la Cámara subrayó, entre las prioridades canarias, la necesidad de una adecuada red de acogida, procedimientos de derivación que atiendan demandas y necesidades regionales, más eficacia en el control de fronteras, o el aumento de las dotaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad, Salvamento Marítimo o Frontex. Además, abogó por "la creación de un mando único en el Estado, lo que simplificaría la relación de Canarias con los diferentes ministerios participantes en la gestión migratoria"."Activar una política de traslados ágil, transparente y sin discriminación, desde Canarias hacia la península y también hacia el resto de Europa", es otra cuestión básica para Astrid Pérez, quien sentenció que "nuestras islas no pueden convertirse en centros de retención permanente"."Es urgente garantizar una reacción rápida y común a las crisis migratorias. Que las autoridades europeas y españolas posibiliten que Canarias funcione como una plataforma humanitaria, dotada de recursos suficientes para afrontar este gran desafío global", concluyó respecto al apartado de migración.En cuanto a Políticas de Cohesión en Europa, Astrid Pérez consideró necesario "garantizar y consolidar el estatus de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, también más allá de 2027". Defendió una Política de Cohesión de la UE "con más atención a las regiones", y recordó que las peculiaridades de los territorios ultraperiféricos no están debidamente recogidas en la normativa europea.Estas jornadas se han desarrollado durante más de 14 horas de formación, información y debate sobre migración y política de cohesión, con más de 50 ponentes, expertos y protagonistas del drama humanitario de la migración.La apertura de la cuarta sesión de las Jornadas Conecta Canarias-Europa estuvo a cargo de la diputada y presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento de Canarias, Alicia Vanoostende, quien valoró "la importancia de que esta Cámara difunda todas esas políticas e iniciativas europeas en materia de migración y cohesión que afectan al día a día de las personas que viven en Canarias. Debemos defender las singularidades de estas islas en Europa y ahí el Parlamento tiene un papel fundamental".El eurodiputado del Partido Popular Europeo Gabriel Mato recalcó, a través de videoconferencia, que "la Unión Europea tiene un profundísimo impacto en nuestras vidas, aún más en Canarias. Nuestra condición como región ultraperiférica nos proporciona oportunidades que debemos aprovechar, y consolidar, para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de Europa". Pronosticó un "futuro muy halagüeño" para Canarias "si el conjunto de fondos europeos a los que tiene acceso se usa de forma eficaz y con celeridad".Mato remarcó que la cohesión no son sólo fondos y recordó que "cohesión es también que nuestros agricultores puedan seguir siendo competitivos o que los alimentos tengan precios razonables. Cohesión es que se pueda viajar desde Canarias y el continente a precios asequibles, o que las regiones fronterizas no tengan que cargar solas con los efectos adversos de la migración irregular".La mesa coloquio Prioridades para Canarias, moderada por el periodista Moisés Álvarez Montero, contó con Dunnia Rosa Rodríguez Viera, directora del Servicio Canario de Empleo; Marisol Izquierdo López, directora de Innovación Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Enrique Rodríguez de Azero, presidente de Asociación Canaria de Energías Renovables.

La mesa de debate de diputados y diputadas sobre Política de Cohesión en Canarias, moderada por la periodista Marta Modino, sirvió para que los representantes de PSOE, CC, PP, NC, ASG y AHI expusieran su diagnóstico respecto a la situación de esta política europea en las islas, así como sus demandas y propuestas de futuro. Vox excusó su asistencia.

Las conclusiones

Los grupos parlamentarios trabajarán en los próximos días para consensuar unas conclusiones compartidas sobre migración y política de cohesión en el marco de las intervenciones y debates de las Jornadas Conecta-Canarias Europa. Esas conclusiones serán remitidas al Comité Europeo de las Regiones y a la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa para contribuir a establecer nuevas prioridades europeas en Canarias.