La Tenerife Fashion Beach, convocatoria ya consolidada en el tiempo, contó este año con la top model internacional Inés Sastre como embajadora, además de la firma nacional invitada Lola Casademunt, que presentó en primicia su primera colección de baño femenino y masculino. Moda y turismo que, durante los días 1, 3 y 4 de noviembre, convirtieron al municipio de Adeje en el epicentro de las tendencias en moda especializada en baño.

Como colofón a estos tres días, la TFBCA clausuró la convocatoria con un gran desfile en la playa del Duque Norte de Costa Adeje y el que participaron más de 20 empresas sobre la pasarela: once firmas de swimwear, apoyadas en casi una decena de marcas de complementos, encargadas de mostrar sus nuevas propuestas para la próxima temporada 2024.

Asimismo, la firma Arena Negra se alzó con el Premio a la colección más comercial en esta VI edición de la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje, una iniciativa promovida por el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, el Recinto Ferial, y el Ayuntamiento de Adeje, junto al patrocinio de Promotur del Gobierno de Canarias.

Arena Negra, marca adscrita a Tenerife Moda, logró el reconocimiento del jurado con su colección Sauvage, en los que la diseñadora Gisela Tejera juega con diferentes texturas para crear prendas repletas de elegancia étnica. Tejidos como el animal prints y motivos tribales se mezcan en una carta de colores en las que predominan los tonos tierra, naranja y hueso.

La modelo y presentadora de TVE, Nieves Álvarez, madrina del evento, y el presentador de TVE-Canarias Roberto Herrera fueron los encargados de conducir este espectáculo de tendencias a pie de playa, quienes junto al reconocido estilista Fran Marto, que veló por el estilismo de la pasarela, condujeron esta pasarela que congregó a casi 500 personas en el sur de la Isla.

Este año, la gran pasarela de diseñadores contó con una selección de 11 firmas de moda baño, entre las que destacaron Bea de la Rosa, Ananas Wear, Seco- Seco, By Loleiro by Aurelia Gil, Macaronesia, Waiola, Nossclo, Viperinas, Farowear y Arena Negra, que estuvieron acompañadas por ocho marcas de complementos: Handcrafted, Gallobuey, Pendientera, Calmas by Paz Mas, Azusal, Pisando Colores y Malamata, la mayoría del programa Tenerife Moda y otras procedentes de La Palma, Gran Canaria y Lanzarote.

El broche final corrió a cargo de la marca nacional Lola Casademunt, que debutó con su primera colección de moda baño, tanto masculina como femenina. La firma celebró además su 40 aniversario en el mundo de la moda en Tenerife, después de presentar en Madrid y Barcelona sus últimos desfiles de pretaporter con gran acogida del público.

Por otra parte, y como ya ocurriera en la pasada edición, se otorgó el Premio a la mejor colección entre las propuestas de los diseñadores de Tenerife, un galardón que busca el fomento a la competitividad y la transformación necesaria para la expansión comercial y que está dotado con 1.000 euros.

El jurado encargado de elegir la colección más comercial estuvo compuesto por profesionales de reconocido prestigio del mundo de la moda, entre los que destacó la modelo internacional Inés Sastre, embajadora este año de la Tenerife Fashion Beach, Gervasio Pérez, director de moda de la revista Mujer Hoy, Marta Lasierra, directora de moda de la revista Woman y Silvia Martín, coordinadora del magazine de La Vanguardia y la presidencia de Jesús María Montes-Fernández, periodista y director de los dos únicos programas que hay de moda en la televisión nacional: Flash Moda y Flash Moda Monográficos.

Actividades

La VI edición de la Tenerife Fashion Beach dio inicio el 1 de noviembre con el casting Fresh Face, que convirtió a Costa Adeje en una lanzadera de moda para nuevos modelos que quieran emprender un futuro profesional en el sector de la moda.

En cuanto al programa formativo que complementó el calendario de esta cita con la moda especializada en baño, destacó el Foro de Moda TFBCA, espacio que se celebró el día 3 de noviembre en el hotel Bahía del Duque y que dio la oportunidad al público de conocer el sector desde un punto de vista profesional y cercano de la mano de los influencers Alex Mercurio y Ceci Wallace.

En torno a esta mesa redonda, los asistentes pudieron conocer la experiencia y trayectoria profesional de los invitados haciendo un recorrido por temas claves para el sector como la diversidad e inclusividad en la industria de la moda y el cambio en los cánones de belleza pre-establecidos en cuanto a tallas, edades, capacidades o identidad sexual. Asimismo, la modelo curvy Lorena Chirino y la trans Aria Red contaron cómo han sido su respectivas trayectorias hasta alcanzar el reconocimiento de diseñadores y público.

La experiencia internacional llegó de la mano de Inés Sastre, una de las modelos y actrices españolas más conocidas de todos los tiempos y figura internacional que ha sido imagen de firmas como Lancôme. Ha trabajado para los diseñadores y marcas más prestigiosas como Chanel, Rabanne, Jean-Paul Gaultier o Vivienne Westwood. Sobre toda su carrera y la actitud para abordar un futuro profesional en el mundo de la moda habló en este encuentro titulado "Actitud Top" y que condujo el periodista Jesús María Montes-Fernández.