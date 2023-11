El Parlamento de Canarias muestra su compromiso unánime por la eliminación de la violencia contra las mujeres

Astrid Pérez recordó que "el Parlamento de Canarias no puede estar ajeno a la conmemoración del 25N y ha querido desarrollar esta acción para sensibilizar y contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres. El hecho de nacer mujer, de nacer niña, no debe ser, en ningún caso, un añadido de peligrosidad. Por ser mujeres, por ser niñas, ya estamos en peligro. No queremos que nos maten, no queremos que nos violen. Y nos toca seguir trabajando, aún más desde el Parlamento de Canarias, para que haya esa sensibilización, sobre todo entre los hombres".

"Hay que educar en valores, hay que educar a los niños desde pequeños para que crezcan con valores de igualdad y respeto. Así contribuiremos a acabar con esta tragedia", sentenció Astrid Pérez.

Representantes de todos los partidos que conforman los grupos parlamentarios (PSOE, CC, PP, NC, VOX, ASG y AHI) dejaron sus frases y reflexiones en este panel, que permanecerá expuesto en el recibidor del Parlamento de Canarias hasta el próximo lunes 27 de noviembre. Además, mostraron su compromiso por la eliminación de la violencia contra las mujeres autoridades como el presidente y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, respectivamente, o la presidenta y el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y Lope Afonso, entre otros cargos públicos. A la iniciativa también se sumaron diputados y diputadas de todos los grupos, así como consejeros del Gobierno de la Comunidad Autónoma como Mariano Hernández Zapata, Narvay Quintero o Candelaria Delgado.