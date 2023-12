Cruz Roja y Cruz Roja Juventud apuestan por romper estigmas y promover la concienciación sobre el VIH y el sida

La educación se erige como la herramienta fundamental para eliminar prejuicios y construir un entorno respetuoso. En este sentido, desde Cruz Roja Juventud han salido a la calle para preguntar a la población acerca de su conocimiento sobre esta infección, y han visto cómo entre los deseos de las personas participantes en los vídeos, que difundirán a través de sus redes sociales, está el hecho de derribar falsas creencias como que quienes tienen VIH es porque "se acuestan con muchas personas" o "que las personas homosexuales son la causa y quienes más tienen esta infección". La mayoría de las personas entrevistadas condenan la discriminación, demostrando que la sociedad sigue avanzando día a día en la eliminación de los prejuicios.

Así, la campaña corrobora que es imperativo desafiar y desmitificar falsas creencias y conceptos erróneos, entre los que se encuentra el término 'colectivos de riesgo', ya que el riesgo no está vinculado a un grupo específico, sino a comportamientos específicos, por lo que la educación emerge como la clave para comprender y cambiar esta realidad.

Reducir la estigmatización es, por tanto, esencial: el aprendizaje de que 'indetectable es igual a intransmisible' se convierte en un pilar crucial para disminuir el estigma hacia las personas diagnosticadas de VIH, respaldando la realidad médica de que las personas con carga viral indetectable no transmiten el VIH.

La campaña también tiene como objetivo fomentar el uso de métodos barrera como la principal medida de prevención del VIH, y al mismo tiempo, sensibilizará sobre la efectividad de otras medidas primarias y secundarias cuando se combinan con los métodos barrera. además de otorgar a la corresponsabilidad un papel fundamental en la cadena de transmisión del VIH. Así, alienta a la sociedad a asumir un papel activo en la prevención y educación, al igual que se hace con la ética relacional, esencial por promover la comunicación abierta, empatía y responsabilidad compartida en las relaciones sexuales, confiando en que se hable entre las diferentes parejas sexuales para prevenir la transmisión de VIH y sida.

En el marco de la incansable misión de concienciación y prevención del VIH de Cruz Roja y Cruz Roja Juventud, también trabaja en desmitificar las creencias erróneas que rodean a esta infección de transmisión sexual: es fundamental abordar de manera clara y precisa las falsas percepciones sobre las vías de transmisión, la sintomatología, el diagnóstico y el tratamiento. Además, destacan la importancia de las pruebas de VIH como una herramienta esencial en la prevención y el cuidado de la salud, por lo que promover el acceso y la realización regular de pruebas no solo permite la detección temprana, sino que también empodera a las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud.

En definitiva, 'Transmite información, comparte prevención' es un llamado a la acción colectiva de Cruz Roja Juventud y Cruz Roja Española, unidas para concienciar y educar sobre para aprender sobre prevención, romper mitos y apoyar a quienes conviven con el VIH sin estigmas.

Acciones que realiza Cruz Roja en Canarias ante el VIH y sida

En Canarias, concretamente en San Cristóbal de La Laguna, la Organización también tiene previsto conmemorar esta importante fecha, con el fin de apoyar a las personas que conviven con el VIH, fomentar la igualdad de trato y de oportunidades, y educar en la inclusión y eliminación de prejuicios y el estigma hacia este colectivo. Para ello, desde las áreas provinciales de Salud y Cruz Roja Juventud en Santa Cruz de Tenerife, se ha organizado un concurso de cortometrajes que lleva como nombre "No + estigma", que premiará la implicación de jóvenes en el derribo del estigma social, los mitos y la desinformación que existe alrededor del VIH.

En esta iniciativa, que ese enmarca dentro del proyecto "El Puntito" - Servicio de Salud Afectivo-Sexual y Prevención del VIH, financiado por la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y desarrollado por Cruz Roja, ha participado el alumnado del Instituto Viera y Clavijo del municipio de San Cristóbal de la Laguna, que ha cedido el espacio en su salón de actos para la proyección de los cortometrajes el día 1 de diciembre a las 17:00 horas. Además, cuenta con la colaboración de las empresas Forestal Park y Dive Center que han aportado los premios que se entregarán al finalizar el encuentro.

Cruz Roja en Canarias trabaja diariamente promoviendo una buena salud sexual, potenciando la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y atendiendo de manera integral a las personas con VIH en situación de vulnerabilidad.

Estas acciones se enmarcan en el proyecto El Puntito" - Servicio de Salud Afectivo-Sexual y Prevención del VIH. En el año 2023, este servicio ha atendido 60 consultas de información sexual, ha realizado 54 pruebas rápidas de VIH y otras ITS, ha repartido cerca de 3.000 preservativos entre personas usuarias y otras entidades, ha derivado a 8 personas al programa PreP del Servicio Canario de Salud y ha impartido 14 charlas sobre salud sexual en diferentes entidades y centros del municipio.

Por otro lado, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Organización también tiene en marcha el proyecto de Promoción de hábitos saludables en las relaciones sexuales y reducción de conductas de riesgo ante las ITS, financiado por el Ministerio de Sanidad, siguiendo la línea que plantea Cruz Roja a nivel nacional, con acciones como impartir talleres especializados a colectivos específicos, visibilizar las campañas anuales mediante acciones en calle y entrega de materiales preventivos con diferentes lemas, como el de este año, "transmite información, comparte prevención". Con ello, se pretende mejorar la gestión de la salud de las personas que adoptan conductas de riesgo, mediante la promoción de la salud sexual y la prevención de ITS. Para acceder a los servicios en materia de Salud Sexual dentro de Cruz Roja en Tenerife, las personas interesadas podrán ponerse en contacto con el teléfono 678 448 129.

La respuesta de Cruz Roja ante el VIH y sida

Cruz Roja comenzó a principios de los años 80 a trabajar en la atención de personas afectadas por el VIH y el sida, así como en la prevención y detección precoz de personas que puedan haber contraído la infección. Más de cuarenta años después, Cruz Roja sigue con su compromiso de mejorar la salud, y trabaja para seguir cambiando la percepción social de las personas que conviven con VIH y sida.

En el primer semestre del 2023, Cruz Roja ha realizado talleres, y cerca de 25.000 actividades preventivas y acciones de información y sensibilización, que llegaron a más de 50.000 personas de manera directa, y casi 2,5 millones de personas en el mundo online. Del mismo modo, se han repartido 111.690 materiales preventivos entre la población, especialmente la más joven.

Como parte de estas actividades destacan la sensibilización en aspectos relacionados en todo el territorio, a través de acciones informativas, formativas, campañas, multicanales etc. Las unidades móviles de Cruz Roja se desplazan para facilitar la realización de pruebas de VIH y el sida, rompiendo barreras que dificultan que posibles personas infectadas por este virus puedan acceder a un diagnóstico precoz.

Entre los grandes logros que se consiguen a través de actividades de sensibilización sobre el VIH, está la adherencia terapéutica, es decir, el compromiso que las personas que viven con este virus, adquieren con las recomendaciones recibidas y la toma de decisiones coordinadas con los profesionales sanitarios. A futuro, los principales retos pasan por impulsar el compromiso de la comunidad para poner fin a la epidemia del sida como amenaza para la salud pública; para ello, trabaja en los objetivos ONUSIDA 95-95-95 (95% de las personas con VIH diagnosticadas, de las que el 95% estén en tratamiento y al menos el 95% con carga viral indetectable) y del cuarto 95 para que las personas tengan una buena calidad de vida y cero discriminación.

Coincidiendo con el 1 de diciembre, Cruz Roja quiere recordar la existencia del servicio Info-Prevención VIH/ITS/TBC, que aporta dinamismo, interactividad, y, sobre todo, más cercanía a las personas. Consta de un teléfono gratuito, confidencial y anónimo (900 111 000), los 7 días de la semana siendo su horario de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 horas, y sábados y domingos de 9.00 a 15.00 horas.

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario del mundo cuya misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y hacer respetar a las personas.

En España, Cruz Roja lleva 159 años colaborando con entidades públicas y privadas para lograr su objetivo. Cuenta con más de 263.000 personas voluntarias dando respuesta en más de 6.500 municipios, que permiten atender anualmente a más de 12,2 millones de personas en el ámbito nacional y tener más de 13,4 millones de personas como beneficiarias en el ámbito internacional. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de personas socias, empresas y aliados en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja Española continúa con su lucha contra todas las formas de vulnerabilidad adaptándose y anticipándose a los escenarios de futuro, abierta a la población general, incidiendo en la contribución firme y consistente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 191 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.