"Hola existo. Mi historia, mis logros, mi nombre", lema de la campaña institucional con motivo del 8M

El lema de la campaña de este año es "Hola existo. Mi historia, mis logros mi nombre". Como manifestó la consejera -e insiste también el anuncio-, se trata de "una campaña inspirada en todas las mujeres canarias que de una forma u otra han sido invisibilizadas y presentadas de manera injusta por el hombre que las acompaña". "Es una forma de reivindicar la visibilización, con nombres y apellidos de las mujeres; algo obvio, pero que la realidad nos demuestra que no lo es tanto".

Se compone de cartelería que se incluirá en los medios digitales, los periódicos tradicionales en papel y las redes sociales, y un vídeo para plataformas audiovisuales y televisiones. La campaña se difundirá entre el 4 y 8 de marzo en medios de comunicación, redes sociales, guaguas, aeropuertos, en eventos deportivos y además, se distribuirá en todos los centros educativos de las islas.

El objetivo es "hacer reflexionar a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer los logros de las mujeres, impedir que se invisibilicen a artistas, investigadoras, escritoras, profesionales de las diferentes disciplinas, como ha ocurrido a lo largo de la historia y como sigue ocurriendo en algunos eventos, informaciones, presentaciones, jornadas. Muchas veces sin mala intención, sin un afán premeditado de apartar a las mujeres, sino actuando por inercia, sin perspectiva de género", advirtió Candelaria Delgado.

"Luchamos contra siglos de patriarcado y es indudable que esa visión androcéntrica sigue instalada en nuestros cerebros. Por eso es preciso parar e incorporar la perspectiva de género a todos los aspectos de la vida, en cada creatividad, en cada línea que se escribe, al hablar, al enseñar en la escuela".

"Es evidente que lo que no se nombra no existe, y si no hablamos de las mujeres, no las nombramos, por sus propios logros, no nos nombramos, es como si no estuviéramos", constató.

En este caso, la imagen de la campaña se han elegido tres historias distintas con mujeres de distintas edades y realidades: una chef, identificada por ser la mujer de un futbolista, una deportista como "alumno" de un IES y una escritora que es presentada como la ex de un empresario (casos basados en noticias reales que cada vez se ven menos, pero sí siguen apareciendo en titulares).

El anuncio audiovisual es una videollamada laboral, "algo a lo que nos hemos habituado bastante en los últimos tiempos, en la que un micrófono silenciado representa esa voz femenina que no se escucha, una cara oculta que no es visible, un nombre que no es el propio de la mujer" explicó Candelaria Delgado.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Cristina Arceo y la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito.