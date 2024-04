El Pleno de San Bartolomé de Tirajana aprueba la Ordenanza que regula la concesión de subvenciones al alquiler para familias trabajadoras

Dichas ayudas, definidas por la Concejalía de vivienda, se otorgarán mediante convocatorias públicas y siguiendo un procedimiento de concurrencia competitiva y están destinadas "a facilitar el acceso a una vivienda o habitación digna en régimen de alquiler a familias trabajadoras por cuenta propia o ajena, con menos recursos económicos y más cargas familiares", tal y como explicó el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal.

Para posibilitar estas subvenciones, en el pleno del pasado 1 de febrero se aprobó modificar el Plan Estratégico de Subvenciones (PES), dejando claro que su marco de actuación y sus destinatarios-perceptores nada tienen que ver con las ayudas de Emergencia Social que se instruyen por la vía de los Servicios Sociales.

Las ayudas al alquiler se convocarán siempre que el Ayuntamiento disponga de presupuesto suficiente para ello. En concreto, para este año 2024, el gobierno municipal aprobó una modificación presupuestaria en el último trimestre del ejercicio anterior por valor de un millón de euros, que se transferirán a la Cámara Oficial de Comercio para que, ante la falta de personal en la Concejalía de Vivienda, sea dicho organismo el que gestione la tramitación de las subvenciones.

La Ordenanza está estructurada en ocho capítulos con un total de 24 bases específicas. Tras esta aprobación inicial se someterá a información pública para alegaciones por un plazo de 30 días hábiles que empezarán a contar a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el tablón electrónico del portal web del Ayuntamiento.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, explicó que las ayudas se abonarán con un máximo del 40% del precio del alquiler mensual y un límite anual de 3.000 euros, y que las percepciones de las unidades familiares solicitantes no podrán exceder las cuantías comprendidas entre los 15.876 € del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y los 37.800 €. Además, los precios del alquiler no podrán exceder de los 850 € mensuales o de los 1.000 € en los casos de familias numerosas. Todos los criterios objetivos para la concesión de las subvenciones están fijados en el capítulo cuarto de la Ordenanza.

Marichal reseñó que estas ayudas al alquiler son uno de los cuatro pilares de actuación del Plan Municipal de Vivienda, junto con la promoción pública de vivienda, para lo que el Ayuntamiento ya acordó en diciembre de 2023 transferir a Visocan 35 millones de euros destinados a ese fin; la renovación del parque de viviendas ya existente a través de los programas de regeneración y renovación urbana (Arrus) para las urbanizaciones IFA, Santa Águeda y Las Llaves, y la liberación de suelo para la promoción de viviendas públicas y también de renta libre. Según el primer teniente de alcalde, el dinero destinado al Plan de Vivienda "podrá rondar en su conjunto los 50 millones de euros entre las aportaciones propias del Consistorio y las que formalicen otras administraciones públicas".

Hotel Principado

Por otro lado, el pleno de la Corporación también aprobó por unanimidad y con carácter definitivo la modificación menor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la ordenación urbanística de la parcela N de Playa del Inglés. Ésta permite el derribo y renovación edificatoria del actual Hotel Principado, de ocho plantas y con casi 40 años de antigüedad en la confluencia de las avenidas de Alemania y Bonn, por un edificio con un diseño arquitectónico moderno y novedoso, de 12 alturas escalonadas, con mayor dotación de servicios turísticos complementarios y eficiente energéticamente. "Aunque se aumenta la edificabilidad el establecimiento mantendrá las 373 plazas alojativas autorizadas. El incremento edificatorio se fijará con una base mínima que supera los 200.000 euros, y para eso el promotor y el Ayuntamiento tendrán que suscribir un convenio urbanístico donde se fijarán la valoración de los aprovechamientos urbanísticos que el propietario deberá abonar a las arcas municipales", señaló el primer teniente de alcalde.

Este expediente de modificación menor del PGOU comenzó a tramitarse el 26 de junio de 2018 a solicitud del propietario de la parcela, Luis Suárez Hurle, para incrementar la calidad del establecimiento y convertirlo en un hotel de 5 estrellas Lujo. La aprobación inicial de la modificación fue informada favorablemente a finales de febrero de 2022 y aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 31 de marzo de 2022. El informe técnico municipal para la aprobación definitiva se sustanció el pasado 24 de marzo, tras recibirse en el Ayuntamiento todos los informes sectoriales preceptivos solicitados a otras administraciones públicas como el Cabildo, el Gobierno de Canarias y Costas.

Contratos menores

También aprobó el pleno de la Corporación con carácter inicial y por unanimidad una modificación de la base nº 39 del Presupuesto para este año, "con el objetivo de poder otorgar una mayor fluidez y racionalidad a la contratación de determinados servicios que por urgencia o necesidad requieren de una mayor flexibilidad y rapidez", señaló el alcalde.

En ese sentido, ya no será exigible publicar la licitación en la plataforma de contratación ni solicitar tres ofertas en los expedientes de contratos menores en los que no no sea posible contar con concurrencia competitiva por razones técnicas, artísticas o de protección de derechos de exclusiva, o por razones de una especialidad determinada en materia jurídica, económica, artística o de cualquier otra índole, aunque ésta deberá justificarse. Los contratos menores son aquellos cuyo valor estimado es inferior a los 40.000 € para obras, y a los 15.000 € para suministros o servicios.

Nuevos autocompactadores

Como asunto de urgencia, el plenario también otorgó su aprobación unánime al cambio de una de las dos obras propuestas al Plan de Cooperación del Cabildo para esta anualidad. En concreto se trata de sustituir el proyecto de acondicionamiento del Camino de Santiago, presupuestado en 266.598,24 euros, por un nuevo proyecto de instalación de cinco autocompactadores en San Fernando, El Tablero, Castillo del Romeral y Sonnenland, por 272.055,73 euros, "salvando el proyecto del Camino de Santiago mediante su inclusión en el Plan de Infraestructuras del Gobierno de Canarias", según explicó el alcalde Marco Aurelio Pérez.

Fiestas locales 2025

Además, el Pleno aprobó por unanimidad designar como festivos locales a nivel laboral para el próximo año 2025 los viernes 25 de julio, Festividad de Santiago Apóstol, copatrón del municipio, y el 21 de marzo, Día del Turista en el Carnaval Internacional, éste en sustitución del día 24 de agosto,