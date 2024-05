Adeje/ El espacio podrá acoger más cómodamente los servicios que ofrece la Fundación a las personas y familias afectadas por cáncer de mama. La Fundación Canaria Carrera por la Vida se ha trasladado a una nueva sede en Adeje, en concreto, se ubica en la Avenida Ayyo 75, en un local completamente diáfano con una superficie útil de 278 m2. Ayer martes 7 de mayo tuvo lugar la inauguración de este nuevo espacio con la presencia de miembros de la Fundación, autoridades, voluntariado y ciudadanía.



En el acto de apertura de la nueva sede, el alcalde comentó que "damos un paso más en esta parte de la isla secularmente abandonada. Qué bueno que haya una puerta a la que se pueda ir a tocar y encontrar gente que lo ha pasado, que sabe, que ayuda a asumir esa situación que nos trae la vida. Este es un espacio de solidaridad abierta a esta sociedad del sur y que forman parte del conjunto de instrumentos y herramientas para vivir mejor y sobre todo para ayudar a aquellas personas que están en dificultad. Este es un paso importante, ya veníamos de la Sala Rosa, más chiquitita y esto no para".

La presidenta de la entidad, Brigitte Gypen ha indicado que "era importante y necesario, seguir manteniendo la sede de la Fundación Canaria Carrera por la Vida en el municipio de Adeje, con la finalidad de continuar promoviendo acciones destinadas a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias".

Seguidamente, Gypen indicó que "a partir del 08 de mayo, la Fundación Canaria Carrera por la Vida– Walk for Life, organizará jornadas de puertas abiertas, para poner en valor los diferentes servicios que ofrecemos. Estás jornadas estarán dirigidas a toda la ciudadanía que necesite información sobre los recursos de la Fundación".

Al acto acudieron como invitados algunos responsables políticos locales de los Ayuntamientos del Sur, así como la Consejera Acción Social del Cabildo de Tenerife, además de representantes de asociaciones como Rotary, ⁠⁠CIT de Sur, ⁠⁠CEST y del ⁠⁠FAST.

El nuevo espacio, propiedad municipal, está completamente preparado para acoger todos los servicios que realiza la Fundación, dispone de vestuario, salón almacén, aseos, zona para despachos, biblioteca, estancia para reuniones y conferencias, además de una sala polivalente donde se podrá atender a las personas y otras actividades.

Hasta abril de este año, la sede de la Fundación se encontraba ubicada en el edificio de Participación Ciudadana y Convivencia del municipio, pero ante el incremento de la prestación de servicios, la Fundación ha considerado, como urgente, trasladar su sede a otro lugar con mayor capacidad organizativa y de gestión.

"El Ayuntamiento de Adeje, a través del área de Salud, Calidad de Vida y Bienestar Animal,que preside Esther Rivero Vargas, lleva 19 años colaborando con la Fundación Canaria Carrera por la Vida – Walk for Life en acciones sociales para mejorar el bienestar de las personas con cáncer, destinando una subvención de diecisiete mil euros al año.

Las actividades que realizará la Fundación Canaria Carrera por la Vida en su nueva sede seguirán siendo proporcionar información, asesoramiento, reuniones de trabajo, actividades formativas, talleres creativos y otras acciones dirigidas a las personas con cáncer, especialmente de mama.

Asimismo, proporcionarán atención a las personas afectadas por el cáncer de mama y a sus familias a través de foros formativos e informativos con profesionales, con la creación de espacios de encuentro y convivencia entre iguales, y el soporte asistencial mediante la entrega de material terapéutico.

Entre otras cosas, seguirán realizando una labor de concienciación, divulgación y sensibilización sobre el cáncer de mama en el conjunto de la sociedad, y la autoexploración mamaria y el cumplimiento de las citas médicas como vías para su detección precoz.

Una de las acciones que más destaca a esta fundación es la colaboración y apoyo económico a equipos y estudios de investigación en materia de cáncer de mama, y a proyectos e iniciativas de otras instituciones, fundaciones y asociaciones que mejoren la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer de mama y otros tipos de cáncer.

Proyectos

En lo referente al soporte de material terapéutico, esta fundación subvenciona proyectos tan importantes como: el BRA Project, entrega de sujetadores personalizados y terapéuticos para las pacientes que han sido sometidas a una mastectomía. LINFA Project, compra de mangas linfáticas a personas con linfedema. Goodbag, entrega gratuita de bolsas para transportar el drenaje con comodidad y de forma segura, para las personas intervenidas por cáncer de mama. Areolas solidarias, financiación a la micropigmentación para la recuperación de la estética de la mama, tras la mastectomía que conlleva la extirpación de la areola.

La Fundación también contribuye económicamente con el desarrollo de estudios de investigación, por ejemplo, con FERO Hospital CLINIC Barcelona, para el desarrollo del proyecto de investigación de transferencia adoptiva de linfocitos infiltrantes de tumor TILS. Con la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, para la financiación del "Proyecto de investigación para evitar biopsia del ganglio centinela y reducir así el riesgo de linfedem. Con la Fundación CONTIGO, para la financiación del "Proyecto de investigación del cáncer de mama triple-negativo metastásico". Con la Asociación INVI, para desarrollar el proyecto de investigación oncológica sobre el cáncer de mama en el varón promovido por el Grupo de Investigación GEICAM.

Carrera por la Vida también colabora con la Asociación Española contra el Cáncer – AECC, sede provincial de Santa Cruz de Tenerife, con una aportación económica para el servicio de transporte de personas con cáncer, residentes en el Sur de Tenerife.