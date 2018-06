Tenerife/ La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones como movimiento social surgido al calor de las reivindicaciones del pueblo contra los ataques sistemáticos a este pilar básico del estado de bienestar, el sistema público de pensiones, no puede quedar ajena a los acontecimientos políticos, sociales y económicos que están sucediendo en los últimos tiempos en el país y menos si afectan directa o indirectamente al problema de las pensiones.

"Estimamos que la moción de censura contra el gobierno del Partido Popular, apoyada por la mayoría del parlamento, con la consiguiente investidura del candidato del Partido Socialista, es un logro indudable, puesto que el PP, con sus políticas antipopulares y la corrupción sistemática, ha arruinado económica y políticamente este país y el que se les vaya apartando de las más altas instituciones del estado abre un horizonte de esperanza".

"Ante todo ello manifestamos ":

- Que efectivamente se ha abierto un nuevo camino, que afrontamos con ilusión pero con cautela a su vez, ya que, el gobierno que surja de ello no tendrá el suficiente apoyo parlamentario para acometer una verdadera política transformadora y construir una sociedad más justa que pueda acabar con la precariedad.

- Que nuestras reivindicaciones siguen intactas, máxime teniendo en cuenta que próximamente se procederá en el Senado al trámite de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, aquellos que, nacidos de la negociación PP-PNV con la aquiescencia de C,s, son profundamente antisociales y ahondan considerablemente en la brecha de la desigualdad. Aquellos que solo pretenden concedernos unas migajas, que en ningún caso, son un regalo sino fruto de nuestra movilización y con un oscuro objeto electoralista y la intención de dividirnos y desmovilizarnos.

- Que ante tal panorama NO renunciamos a la necesidad de seguir en la lucha, de continuar con las movilizaciones, ya que como hemos comprobado, es el camino correcto para hacernos oír y alcanzar nuestras justas reivindicaciones. Y por ello, hoy más que nunca, las personas y colectivos integrados en la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones se sienten representados en el lema: "Gobierne quién gobierne, las pensiones se defienden".

- Que siendo conscientes que el panorama socio-político ha cambiado y sin abandonar la movilización, este momento lo tenemos que afrontar desde la perspectiva de incentivar el dialogo, el debate, la negociación... fomentando para ello la creación de un gran espacio social unitario donde nosotros, como Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, participemos activamente y se nos escuche con voz propia junto a otros movimientos sociales, mareas, sindicatos y fuerzas políticas que compartan el objetivo central de nuestra lucha. Hoy más que nunca, la unidad es fundamental para fortalecernos y lograr nuestras aspiraciones, por ello no dudamos de que esta lucha necesita la coordinación y encuentro con los sectores socialmente más débiles: precariado, feminismo, trabajadores y trabajadoras en activo y desempleadas, jóvenes en el exilio económico, afectados y afectadas por la Dependencia, así como de defensores de Libertades ciudadanas. Construiremos un futuro en paz, con derechos efectivos para toda la ciudadanía, con empleo digno, educación, sanidad, vivienda, medios emisores de información fidedigna, libre expresión de las ideas y también una sociedad libre de corruptos y parásitos.

"Seguiremos alerta, demandando nuestra tabla reivindicativa y hoy insistimos nuevamente en pedir un diálogo directo, cara a cara, para llegar a acuerdos; un diálogo donde la Coordinadora, sin duda, debe estar presente en igualdad de condiciones".

"Seguiremos en las calles para luchar, junto a otros colectivos, por los Derechos y Libertades de hoy y de mañana, los nuestros y los de nuestros hij@s y niet@s."

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN.



Comisión de Portavoces y Organización de la Coordinadora Estatal.