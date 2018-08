Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La guía está dirigida a cualquier colectivo, entidad o asociación que organice actos festivos, especialmente a aquellas que reciben ayudas o subvenciones por parte de los Ayuntamientos que conforman la Red.El decálogo, que se presentó a las concejalías de cultura y fiestas de los municipios de la Red en el Centro de Desarrollo Turístico, está disponible en la página municipal de Adeje www.adeje.es/igualdad y en la de la propia red https://redsurtenerifeigualdad.wordpress.com o en las redes sociales de la misma.Diez pasosLa guía está conformada por diez recomendaciones, todas ellas, encaminadas a evitar tener actitudes sexistas y ha posicionar al igualdad como referente:"A la hora de programar las fiestas, recordar que la realidad de mujeres y hombres, niñas y niños", no es la misma y muchas veces no se tiene en cuenta el respeto y la dignidad. Esto viene a dar significado a la frase "ponerse las gafas violeta"."Prestar especial atención a los horarios en la programación", valorando la edad de las personas a la que va dirigida y favoreciendo que mujeres y hombres puedan acudir por igual. Por ejemplo: los horarios de las galas infantiles ¿se inician y acaban de día o se prolongan hasta la noche?."Incluir normas igualitarias de acceso a certámenes y rechazo los cánones de belleza tradicionales", es preciso tener en cuenta la diversidad, para ello, hay que preguntarse ¿Una persona transexual podría presentarse al certamen que está convocado?"Evitar la exposición pública de niñas y adolescentes con comportamientos propios de personas adultas (hipersexualización)". Por ejemplo: la ropa y las poses en las fotos que se sacan en los programas. ¿Son poses infantiles o adultas? ¿Qué se pretende conseguir con ello? ¿Se valora las habilidades y conocimientos de quienes se presentan a los certámenes o sólo la apariencia física?Durante la programación de los actos, "tener en cuenta que no exista discriminación hacia las mujeres y niñas", o que atente contra la dignidad de las personas, la diversidad sexual, religiosa, cultural o étnica. Por ello, es necesario cuidar las canciones que se eligen, humoristas, espectáculos, monólogos...etc."Promover y difundir un mensaje" que vele por el desarrollo de unas fiestas y eventos "libres de agresiones sexistas"."Paridad". Hay que tener en cuenta que tanto en las Comisiones de Fiestas, como en las personas que se designen como jurado tiene que haber, por ley, una presencia equilibrada de mujeres y hombres (50%-50% o bien 60%-40%)."Incluir actividades co-educativas que promuevan la igualdad y el respeto a la diversidad" y que hagan visible las aportaciones de las mujeres del municipio."Lenguaje", a la hora de promocionar las fiestas es importante cuidar las imágenes y el lenguaje que se utiliza, incluyendo a mujeres y a hombres. Es necesario revisar el programa de fiestas, la cartelería, las redes sociales, etc.Por último, la guía determina que todos los colectivos podrán tener la ayuda y el asesoramiento, que haga falta, en el Ayuntamiento, concretamente, en el área de Igualdad de cada administración local, que en Adeje se ubica en la calle Tinerfe el Grande, edificio de Usos Múltiples Recaudación y Salud, Primera planta. Teléfono: 922756244, correo electrónico: