Vuelve a bajar el porcentaje de trabajadores felices en Canarias para quedarse en el 75,5% (-2,6 p.p.)

Una prueba de esto es que la felicidad de los trabajadores, el llamado salario emocional, está adquiriendo una importancia vital a la hora de captar y fidelizar el talento y es la piedra angular de cualquier política de Recursos Humanos hoy en día, especialmente en las grandes empresas.Para profundizar en estas ideas, The Adecco Group, líder mundial en la gestión de recursos humanos, ha lanzado de nuevo su VIII Encuesta Adecco sobre Felicidad en el trabajo para Canarias –realizada entre más de 3.500 trabajadores españoles , 240 de ellos de nuestra región-, para conocer de primera mano qué importancia tiene esta filosofía y estilo de liderazgo entre el talento canario.Y a pesar de que estas políticas de felicidad laboral sigan en aumento en nuestro país, lo cierto es que disminuye el porcentaje de trabajadores que se sienten felices en el archipiélago canario. Ahora dice serlo el 75,5% de los encuestados, 2,6 puntos porcentuales menos que hace un año y el segundo menor porcentaje desde que se hace la encuesta. El buen ambiente laboral y un horario flexible son las mayores contribuciones a la felicidad laboral de los canarios.Iria Vázquez-Palacios, directora de Gestión de Talento y Empleabilidad de Adecco, explica que: "la percepción de los trabajadores sobre las empresas en las que quieren desarrollarse está cambiando a un ritmo vertiginoso. Cada vez más nos fijamos en aspectos que van más allá del salario que recibimos o la reputación de la empresa que nos va a contratar. Ahora se mira si esa compañía ofrece proyectos interesantes, si uno tiene la oportunidad de desarrollar su carrera en el medio plazo y qué salario emocional ofrece: políticas de conciliación, de bienestar de los trabajadores, beneficios sociales, etc. A cambio, los trabajadores se involucran más en cada proyecto, están motivados y son más productivos alcanzando un nivel de compromiso con su empresa excelente".

La felicidad laboral para los canarios

De los trabajadores encuestados por el Grupo Adecco en Canarias a lo largo de este 2018, el 75,5% afirma ser feliz en su trabajo. Por lo que 1 de cada 4 de ellos no está contento en su puesto de trabajo.

Esta proporción ha caído 2,6 puntos porcentuales en el último año y se sitúa en su segundo momento más bajo desde que comenzó a hacerse la encuesta en el año 2011, en plena crisis económica (el menor pico de felicidad se produjo en el año 2013 cuando el porcentaje se situaba en el 71,6% y el mayor en 2011 cuando era de un 86,7%).

Con este descenso, el archipiélago canario ha perdido posiciones entre las comunidades autónomas pues hace un año era la tercera región con los trabajadores más felices y en esta edición se queda en la novena plaza.

Este año, son los castellano-manchegos (86,2%), los navarros (85,2%) y los aragoneses (83,9%) quienes se declaran más felices en su empleo. En el extremo opuesto, Galicia, Castilla y León y La Rioja tienen los porcentajes más bajos de trabajadores felices, aunque todos ellos se encuentran por encima del aprobado: 71,9%; 67,6% y 58,3%, respectivamente. La media nacional se sitúa en el 76,1%, 0,6 puntos porcentuales por encima del índice canario.

A mayor formación, mayor es el porcentaje de canarios que se sienten felices en su trabajo frente a los encuestados con niveles educativos inferiores. En cambio, los porcentajes están muy igualados entre hombres y mujeres, superando apenas por décimas el porcentaje de las mujeres felices al de los hombres. En cuanto al rango de edad, los más jóvenes y las personas que están en los últimos años de carrera profesional dicen sentirse más satisfechos con su trabajo que las franjas de edad intermedias (entre 35 y 54 años).

Pero, ¿de qué depende esta felicidad? Aislando los factores del entorno y las circunstancias personales de cada trabajador –que también tendrán su cuota de influencia-, los canarios afirman que lo más importante para ser feliz en el trabajo es disfrutar de un buen ambiente laboral, basado en relaciones personales fluidas y compañerismo. Esta opción alcanza una puntuación de 8,06 sobre 10 tras ganar algunas décimas porcentuales y escalar una posición en el último año.

En segundo lugar, el factor elegido es la flexibilidad horaria o un buen horario de trabajo que ayude a las personas a conciliar su vida personal con la profesional. Votado con 7,94 puntos sobre 10 (baja una plaza).

En el tercer puesto se mantiene la idea de contar con un buen jefe o líder para ser feliz en el trabajo (7,92 puntos) y, aunque sin alcanzar la importancia que llegó a tener años atrás, en esta edición disfrutar de un buen salario recupera algunas posiciones y décimas y se sitúa cuarto con 7,83 puntos.

Poder desarrollar nuestras habilidades personales y nuestras competencias y la realización personal se colocan quinto y sexto en orden de importancia, con 7,77 y 7,73 puntos, respectivamente.

La adecuación de la formación adquirida al puesto de trabajo, los beneficios sociales que algunas empresas ofrecen (seguro médico, descuentos en actividades educativas y/o de ocio, cheques-restaurante...) y la cercanía al lugar de trabajo también son importantes. En último lugar, lo menos valorado por los trabajadores del archipiélago canario es el reconocimiento de colegas y superiores a la labor realizada aunque es considerado por encima del 7 (un año atrás era valorado con 6,82 puntos).

En general, son las mujeres quienes más valoran cada uno de los factores, especialmente los que hacen referencia a la flexibilidad horaria y al contar con un buen jefe, donde aventajan notablemente en la puntuación a la que dan los hombres.

Analizando algo más en profundidad tres de estos factores (salario, conciliación y jefe), vemos que un 58,2% de los encuestados por Adecco en Canarias opina que los trabajadores con mayor salario no son más felices solo por ello. Es más, el 70,4% de los consultados estaría dispuesto a sacrificar salario en beneficio de felicidad laboral (idea que se incrementa 12,2 p.p. en el último año).

Tampoco un mayor cargo parece ser garantía de mayor satisfacción profesional, al menos así lo manifiesta el 74,5% de los canarios consultados (+0,5 p.p.).

En cuanto a la conciliación, un 80,6% de los encuestados en las islas cree que una mayor racionalización de los horarios o la posibilidad de teletrabajar en ocasiones aumentaría su felicidad laboral, aunque este porcentaje ha caído en esta edición (-2,7 p.p.).

Los jefes, pieza clave en la felicidad de los trabajadores

Adecco ha preguntado a los trabajadores canarios de quién creen que depende la felicidad laboral. Y para el 17,3% de ellos esta tiene que ver con la motivación que sepan transmitir los jefes a sus empleados. Otro 14,3% piensa que depende directamente de la empresa como organización pues es esta quién debe velar por sus trabajadores. Un 10,2% en cambio cree que la felicidad depende únicamente de la actitud que tenga el trabajador. El resto de consultados (58,2%) opina que lo importante es una combinación de todas las opciones.

Y ¿cómo debe ser ese jefe ideal que haga felices a los trabajadores? Para el 20,4% de los canarios un buen líder debe organizar bien a sus equipos así como saber gestionar sus tareas y conflictos, es decir, un buen líder debe ser un buen gestor. A continuación, un buen jefe debe saber escuchar a sus equipos y tener en cuenta sus opiniones (19,4%). También es muy valorado que tenga empatía con sus empleados y sepa ponerse en su lugar (17,3%).

En cuarto lugar, un 11,2% de los trabajadores canarios demanda de su jefe un buen trato y una buena relación personal basada en el respeto mutuo; así como saber motivar al equipo también es un rasgo positivo entre los jefes, elegido por el 10,2% de los consultados.

También se aprecia en un líder el ser carismático (6,1%) y valorar y reconocer el trabajo de sus subordinados se queda con el 3,1% de las respuestas. El resto de consultados destaca otros rasgos como que tengan capacidad para delegar tareas, saber recompensar el trabajo bien hecho o liderar con el ejemplo.

Mientras que los hombres, en mayor medida que las mujeres, consideran que un buen líder para poder ayudar a la felicidad de sus trabajadores debe ser un buen gestor y organizar bien el equipo y las tareas, las mujeres, sin embargo, opinan, en mayor medida que ellos, que debería tener empatía, ponerse en el lugar de los demás, saber motivar al equipo y valorar y reconocer el trabajo.

Además de las mujeres, los más jóvenes también creen que un buen líder debería saber motivar y apoyar a su equipo, en mayor proporción que el resto.

¿Cuánta importancia tiene la felicidad laboral?

Adecco se ha cuestionado cómo valoran los trabajadores y demandantes de empleo este tipo de medidas y políticas y si de verdad tienen una importancia trascendental en su búsqueda de empleo o en su permanencia (o no) en una empresa.

Para empezar, el 58% de los encuestados en Canarias considera que la felicidad laboral no es una moda pasajera, sino que es un aspecto de los Recursos Humanos que se ha instalado para quedarse, percepción que se incrementa 12,2 puntos porcentuales con respecto a 2017. En cambio, es cierto que 1 de cada 5 piensa que en unos años las compañías pondrán el foco en otros valores y se olvidarán de la felicidad de sus empleados (porcentaje que cae 7,7 puntos). El restante 21,7% no sabe aún qué pensar.

Cuando se les pregunta en qué medida influiría a la hora de optar a un puesto de trabajo u otro que una empresa incluya políticas de felicidad profesional entre su paquete de beneficios, casi 9 de cada 10 canarios (87,8%) afirman tenerlo en cuenta, aunque en distinto grado.

Por ejemplo, para el 42,9% este es un aspecto fundamental para optar por una empresa u otra (aunque esta percepción ha bajado 7 p.p.) mientras que un 44,9% lo tendría muy en cuenta, pero no sería decisivo. Solo un 12,2% considera que no daría importancia a estas medidas para elegir una compañía en la que trabajar (esta afirmación se reduce 7,6 p.p. interanuales).

Sobre si las empresas están incluyendo medidas relacionadas con la felicidad laboral en sus políticas de Recursos Humanos, solo el 15,3% cree que sí lo están haciendo de manera seria (+0,7 p.p.). Otro 29,6% de los canarios piensa que se está haciendo, aunque tímidamente, y la mayoría, el 55,1%, considera que las empresas aún no están llevando a cabo suficientes políticas de felicidad laboral en su organización.

Por último, dentro de este bloque, Adecco ha querido saber qué políticas son las más decisivas para influir positivamente en la felicidad laboral y para un 73,5% de los canarios son las de bienestar y salud las más decisivas, seguidas de las retributivas (67,3%) y a mayor distancia, las de prevención de riesgos laborales (41,8%).

También les influyen las políticas medioambientales (19,4%) y las que están vinculadas al voluntariado corporativo (17,3%).

Buscando la felicidad laboral: ¿qué profesiones tienen mayor índice de felicidad?

¿Son todos los trabajos igual de satisfactorios? A priori, la respuesta parece obvia, no todos ofrecen la misma felicidad a sus trabajadores. Pero ¿cuáles creemos que tienen un mayor índice de satisfacción laboral? Preguntados por esta cuestión, el 27,6% de los trabajadores del archipiélago canario considera que las personas que desempeñan profesiones con las que se sienten realizados son más felices.

A continuación, un 5,1% cree que aquellos empleos en los que se ayuda a otras personas (médicos, enfermeros, bomberos, etc.) reportan más felicidad a quienes los ejercen y un 3,3% piensa que basta con que el trabajo sea vocacional para hacerte feliz. Profesiones creativas (2,5%), artísticas (1,9%) y relacionadas con niños (1,4%) son las que pensamos que hacen más felices a sus profesionales.

Así, cuando se pregunta a los canarios si cambiarían de profesión si pudiesen echar la vista atrás, 1 de cada 3 responde que sí y se decantarían por carreras como profesor, médico, político, artista, diseñador, funcionario, deportista o escritor.

También se les ha preguntado a los trabajadores canarios si creen que podrían ser más felices teniendo su propio negocio y son más los que consideran que emprender o ser autónomo no les reportaría más felicidad debido a las demasiadas obligaciones y responsabilidades que esto acarrea (35,7%). Esta afirmación pierde fuelle con respecto a 2017 (-12,2 p.p.) aunque sigue siendo la opción mayoritaria y está más secundada por mujeres, personas de más edad y encuestados con niveles superiores de estudios.

Por otro lado, hay un 32,6% de los canarios que sí piensa que sería más feliz abriendo su propio negocio porque esto le permitiría organizar mejor su tiempo y se dedicaría a algo que le gustase, proporción que cae apenas 0,3 puntos porcentuales con respecto a la anterior encuesta. Los hombres y los encuestados más jóvenes son los más dispuestos a emprender un negocio en busca de esa felicidad laboral.

Finalmente, un 31,7% no tiene claro por cual opción decantarse. En esta edición, las respuestas están más repartidas entre todas las posibles situaciones.

Las ventajas de la felicidad laboral

Moda, tendencia o nueva forma de vida, lo que es cierto es que tener trabajadores felices repercute de manera positiva en la empresa: tanto en el entorno de trabajo como en la cuenta de resultados. Y es que el 99% de los trabajadores canarios piensa que los empleados que son más felices son también más productivos.

En palabras de Iria Vázquez-Palacios, directora de Gestión de Talento y Empleabilidad del Grupo Adecco: "un trabajador feliz desarrolla un mayor compromiso con la compañía, así su motivación es mayor y esto redunda también en más implicación, aceptación de responsabilidades y retos, mayor tolerancia al estrés y una capacidad de adaptación mayor y mejor a los cambios que se viven continuamente en las empresas".

Y así deben verlo también los trabajadores del archipiélago pues para el 72,5% de ellos las empresas que apuestan por la felicidad laboral de sus empleados atraen y retienen mejor el talento que las que no lo hacen.

En cualquier caso, la felicidad laboral es una parcela que va más allá del entorno empresarial pues para 6 de cada 10 encuestados por Adecco en la región si no eres feliz en tu trabajo lo extrapolas a otras facetas de tu vida. Por tanto, es importante apostar por la felicidad de nuestros profesionales pues no hay mejor manera de que den lo mejor de sí mismos y se comprometan con la empresa al 100% que garantizándoles su bienestar o al menos mostrando la importancia que tiene para la compañía la valía de su talento y el desarrollo de las personas que forman parte de ella.