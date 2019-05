Más de medio millón de canarios ya no ve la 'televisión convencional'

Santa Cruz de Tenerife/ El 37,7% de los canarios de entre 18 y 64 años (526.857) ya no ve la televisión convencional o lo hace solo en ocasiones puntuales, un dato muy alineado con la media nacional, situada en el 37,9%.

En los últimos años, se ha producido un cambio de tendencia en el consumo de entretenimiento en el hogar hacia plataformas de contenido bajo demanda. El 64,29% de los canarios ya consume televisión bajo demanda y el 62,24% afirma que el contenido bajo demanda le resulta más interesante que el de la TV tradicional.

En el conjunto de los españoles, más de 5 millones de usuarios, el 11% de la población entre 18 y 64 años, afirma no ver nunca la televisión convencional, y un 26,9% solo lo hace en ocasiones puntuales. Los jóvenes españoles son los que manifiestan en mayor medida este cambio de tendencia en el consumo de televisión: más de la mitad de los españoles de entre 18 y 24 años (50,9%) optan por plataformas de TV bajo demanda y, o no ven nunca la TV convencional o lo hacen sólo en momentos puntuales.

Los canarios prefieren películas y series y se guían de las recomendaciones de amigos y familiares

En cuanto el tipo de contenido, los canarios prefieren las películas y las series frente a los documentales o deportes. Incluso, el 71,43% elije su plataforma de contenidos en función del catálogo de series. Otro dato interesante es la influencia de las recomendaciones de amigos o familiares a la hora de consumir contenidos: el 49,2% de los canarios se guía por estas recomendaciones.

La tablet o el móvil sustituyen el televisor tradicional

Una de las ventajas que ofrecen estas plataformas es la flexibilidad, con la posibilidad de disfrutar del contenido desde cualquier dispositivo móvil o descargarlo para verlo en cualquier momento o lugar, incluso sin conexión a Internet. De hecho, el 21,43% de los canarios utiliza ya el móvil o la tablet de forma habitual para ver series o películas.

Para Jesús Miñana, responsable de Telefonía de Rastreator.com, "la forma de ver la televisión ha cambiado por completo. El usuario ya no se sienta a consumir 'lo que dan' de forma pasiva, sino que ahora quiere ser protagonista activo y decidir qué quiere ver, dónde y en qué momento lo quiere ver. Esto es aún más llamativo entre los nativos digitales que buscan la inmediatez, el poder consumir aquello que quieran en cualquier momento y desde cualquier lugar. En el caso de los usuarios canarios, el 36,53% prefiere descargar el contenido para verlo más tarde desde su móvil o tablet."

Metodología:

Datos procedentes del Observatorio sobre nuevas tendencias de consumo elaborado por Rastreator.com basado en una encuesta a usuarios de entre 18 y 64 años realizada en el mes de abril.

El estudio se ha realizado sobre una muestra de 2.000 personas de 18 a 65 años, residentes en España. La muestra fue seleccionada de forma intencional y proporcional a las cuotas de la población española en función del sexo, grupo de edad y comunidad autónoma, con el fin de que la misma sea un fiel reflejo de la población española.