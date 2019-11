Arona celebra el día del patrón de la Policía Local con el proceso de 24 plazas vacantes en marcha

Arona/ La jornada se ha iniciado en torno a las 12.00 horas en la plaza del Cristo de la Salud de Arona con los agentes en formación, a los cuales ha pasado revista el alcalde en presencia del subcomisario jefe de este cuerpo policial, David Oliva y representantes del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una vez finalizado el pase de revista, se ha celebrado un acto religioso en la iglesia San Antonio Abad, continuando la ceremonia en el Casino de Arona con el tradicional homenaje a los agentes en activo, con más de 20, 25, y más de 30 años de servicio, que han recibido los diferentes distintivos, premiando el mérito de los agentes jubilados y recordando a los policías fallecidos, con un reconocimiento que ha sido entregado a sus familiares.



El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha felicitado a la plantilla por su buen hacer, animándoles "a continuar por esta senda, en la que es elemental el apoyo entre compañeros, esa unidad que continuará manteniendo un alto nivel de profesionalidad y dedicación, con el que certificamos una mejor calidad de vida para las personas". Haciendo alusión al empeño de la corporación por "seguir trabajando, para alcanzar más medios humanos, materiales, técnicos e infraestructuras, poniendo todos los recursos que estén en nuestras manos."

Además, el alcalde ha querido destacar que "estamos cada vez más cerca de lograr el primer incremento de plazas de la Policía Local de Arona, en más de 10 años. Un hito histórico que complementará esta plantilla con 24 vacantes – a lo que ha subrayado- "Nos encontramos en un momento de modernización que facilitará el día a día de la jefatura, y podemos adelantarles que ya se trabaja en el anteproyecto de una nueva comisaría."

En los últimos cuatro años se ha invertido más de 1,7 millones de euros en medios materiales, se ha aprobado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una de las principales demandas del colectivo, y se han creado unidades como la canina.

Por su parte, el subinspector jefe de la Policía Local, David Oliva, ha agradecido "la acogida con la que me han recibido durante estos pocos meses desde mi toma de posesión del cargo. He podido ver la implicación, profesionalidad y el buen hacer de todos los integrantes de esta policía y un deseo de mejora indudable por parte de todos ellos" – a lo que ha añadido- "mi intención no es otra que ayudar y buscar las mejores soluciones a los distintos problemas que se presentan, sabiendo siempre que nuestro límite está en el estricto cumplimiento de la ley". El jefe de la Policía de Arona ha cerrado su discurso con un agradecimiento especial al alcalde "por su empeño en mejorar la seguridad del municipio."