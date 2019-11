El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte más de 1,9 millones de euros en Gran Canaria, con dos Sueldazos

Gran Canaria/ Uno en Galdar, de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado; y otro en Telde, de 2.000 euros al mes durante 10 años. El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido 1.920.000 euros en Gran Canaria, en el sorteo del domingo, 3 de noviembre, con dos Sueldazos que confirman el apodo de 'afortunadas' a las Islas Canarias.

El vendedor de la ONCE Jesús Ramón Castellano es quien ha llevado la suerte a Galdar, donde ha dejado un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, en un cupón del domingo, 3 de diciembre. Además, Jesús ha repartido 180.000 euros más en nueve cupones agraciados con 20.000 euros cada uno. En total, ha repartido en Galdar 1.680.000 euros.Por su parte, el vendedor Ángel Jonathan Díaz Figueroa ha dejado en Telde otro Sueldazo, esta vez de 2.000 euros al mes durante 10 años, también en el sorteo del domingo, 3 de noviembre. Ángel ha repartido un total de 240.000 euros desde su punto de venta en el barrio de San Juan.En total, el Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Gran Canaria 1.920.000 euros.El cupón del domingo, 3 de noviembre, dedicado al Teatre Metropol de Tarragona, también ha repartido premios en localidades de Andalucía y Asturias.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.