Hard Rock Hotel Tenerife y Children of the 80'S celebrarán el evento más solidario en beneficio de la iniciativa "Un Niño, Una Comida, Un Libro"

Tenerife/ Hard Rock Hotel Tenerife y Children of the 80's se vuelven más solidarios que nunca. El hotel tinerfeño acogerá el próximo 9 de noviembre la edición benéfica de este evento con el objetivo de recaudar fondos para la iniciativa "Un Niño, una Comida, Un Libro". Los beneficios obtenidos de la venta de entradas se donarán de forma íntegra a este proyecto impulsado por la organización Rotary Club Tenerife Sur que apoya a instituciones, proyectos solidarios y personas en difícil situación económica.

Esta iniciativa, que Rotary Club Tenerife Sur viene impulsando desde hace 8 años, tiene como objetivo ayudar a pagar la parte no subvencionada del comedor escolar y material didáctico de niños de familias con graves problemas económicos de la zona sur de Tenerife. Gracias a ello, el club invirtió el curso pasado cerca de 30.000 euros con los que se pudieron ayudar a cerca de 140 niños de 27 colegios.

Con el fin de contribuir a esta causa, Hard Rock Hotel Tenerife y Children of the 80's han querido aportar su grano de arena con la organización de este evento solidario donando íntegramente la recaudación obtenida a través de la venta de entradas.

Como estrella principal, Children of the 80's contará con la cantante Katrina, de Katrina and the Waves, que será la encargada de interpretar algunos de los éxitos más populares de la banda anglo-americana como 'Walking on Sunshine'. Pero el evento comenzará mucho antes. Desde las siete de la tarde, Dream3Team y Puretas Party serán los encargados de dar comienzo a este evento que se alargará hasta la medianoche.

De esta manera, todo aquel que quiera asistir al evento, además de apoyar una causa solidaria, podrá viajar al pasado y rememorar los años 80 y 90 y disfrutar de los mejores clásicos de la época.

Children of the 80's se lanzó en Hard Rock Hotel Ibiza en 2015 de la mano de The Night League, y se convirtió rápidamente en uno de los eventos más exitosos en Ibiza para los amantes de la música de los 80.

Las entradas para este evento solidario Children of the 80's se pueden comprar ya en el siguiente link o bien en taquilla del evento el mismo 9 de noviembre.

Para obtener más información sobre Club Rotary Tenerife Sur visita su página web.