El 89 por ciento de las personas cuidadoras son mujeres

Las mujeres de menos de 65 años, especialmente las de 45-64 años, contribuyen con más de la mitad de todo el volumen de cuidado (medido en horas) aportado por todos los cuidadores (55%)

#MiraQuienCuida

Las personas cuidadoras no profesionales y la labor que realizan, queda muchas veces invisibilizada porque se realiza fundamentalmente en el ámbito del domicilio privado y se trata de una actividad no remunerada. En la conmemoración del Día de las Personas Cuidadoras (5 de noviembre), Cruz Roja lanza la iniciativa #MiraQuienCuida para visibilizar la realidad de las personas cuidadoras no profesionales y dar a conocer los servicios que realiza para apoyar a las personas que cuidan de otras personas.

Principales datos y cifras

• Más de 9 millones de personas, del total de la población española, tienen más de 65 años (datos INE 2019)

• Más del 16 por ciento de los hogares españoles vive con alguna persona dependiente (datos INE 2017)

• Cruz Roja atendió en 2018 a más de 240.000 personas mayores, dependientes y cuidadoras desde diferentes programas.

• Más de 42.000 personas voluntarias de Cruz Roja participaron en actividades con personas mayores en 2018.

Los cuidados continúan teniendo rostro de mujer. Así lo muestran los datos recogidos por Cruz Roja en relación a los proyectos dirigidos a apoyar a las personas cuidadoras no profesionales, según los cuales:

 Más del 80% de las personas que cuidan son mujeres, la mayoría de ellas son familiares de la persona dependiente (hijas o esposas)

 Con una edad superior a los 50 años.

 Comparte domicilio con la persona cuidada.

 Afronta su labor a diario.

 Carece de ocupación remunerada.

 Comparte este rol de cuidadora con otros roles familiares y no recibe ayuda de otras personas.

Aunque la labor de cuidados también reporta numerosos beneficios para las personas cuidadoras (sentirse útiles, adquirir nuevas habilidades y conocimientos, estrechar la relación con la persona cuidada, etc.) existen grandes dificultades que tienen que afrontar las personas en su día a día son, entre las principales destacan:

• Desconocimiento de la dolencia que afecta al familiar y la forma en que se deben prestar los cuidados.

• No contar con conocimientos ni habilidades desarrolladas para minimizar el impacto de los cuidados en la salud y bienestar de la persona cuidadora.

• Dificultad para encontrar y disfrutar de momentos de descanso y tiempo libre, así como el autocuidado.

• Dificultad para compaginar la vida cotidiana con los cuidados (trabajo, estudios, aficiones, etc.), así como para gestionar la dimensión emocional de los cuidados y los pensamientos erróneos (culpa, rencor, rabia e ira, soledad y aislamiento y tristeza)

• No poner límites al cuidado, aprender a pedir ayuda y prevenir el síndrome del cuidador quemado.

El apoyo de Cruz Roja a las personas cuidadoras:

Cruz Roja en Tenerife, al igual que en el resto del territorio nacional, dedica parte de su acción con personas mayores a desarrollar acciones específicas dirigidas a las personas que cuidan, mejorando sus capacidades para la gestión de esta tarea, reduciendo la intensidad o carga del cuidado, a través de acciones de respiro y fomentando el apoyo mutuo. En concreto, con la financiación del Gobierno de Canarias a través de los fondos del IRPF, tiene en marcha el proyecto " Apoyo Temporal a Familias con Personas a su cargo", proyecto cuyo objetivo es mejorar la vida de las cuidadoras y cuidadores no profesionales, especialmente por medio de los recursos y herramientas siguientes:

• Ofreciendo formación e información: conocimientos básicos necesarios para cuidar ade-cuadamente y no se vea afectada la salud.

• Facilitando un servicio de apoyo y respiro a través del voluntariado: una persona voluntaria pasa algunas horas a la semana con la persona con dependencia para que la persona cuidadora disponga de momentos de descanso,

• Con grupos de apoyo: favoreciendo el apoyo y la cooperación entre personas en situación similar.

• Con el Servicio Multicanal SerCuidadorA para facilitar información, orientación, consultas y soporte emocional (Web, teléfono, e-mail, whatsapp, app y redes sociales)

A su vez estas acciones, se complementan con intervención psicológica individual y grupal, intervención social, entrega de productos de apoyo, actividades de ocio para personas cuidadoras y acompañamientos en gestiones burocráticas y/o a citas médicas.

En total y anualmente, Cruz Roja atiende (de forma presencial y online) a más de 240.000 personas mayores y cuidadoras no profesionales en todo el territorio nacional.

En la provincia de Tenerife, para la ejecución de dicho proyecto se cuenta, además de con el equipo técnico compuesto por una trabajadora social y una psicóloga, con la inestimable labor del voluntariado, el cual está ampliamente formado y profesionalizado en la atención a personas dependientes y sus cuidadores/as y cuya relevancia en el Proyecto es insustituible, puesto que constituye el apoyo mayoritario del mismo al ser fuente de escucha para detectar

los problemas de las personas que ejercen la labor de cuidados. De este modo, en 2018 Cruz Roja en Tenerife contó con la colaboración de 140 personas voluntarias, de las cuales 104 fueron mujeres, dato este que pone en relevancia, una vez más, que el cuidado se sigue entiendo como inherente a las mujeres.

Recordar que la Institución dispone del Multicanal SerCuidadora que se configura en torno a una página web: www.sercuidador.org y www.sercuidadora.org (también disponible en los dominios .es y .com) que ha sido renovada recientemente con nuevos contenidos, y que ha conseguido más de 12.000 nuevos visitantes en lo que va de año. También, mantiene presencia en distintas redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Quora) con más de 18.000 personas seguidoras. Y todo ello sin olvidar una atención directa y personalizada a través de las consultas recibidas en el teléfono de atención gratuito 900.365.100, en el correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y en el whatsapp 678.48.09.51.