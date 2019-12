La alcaldesa de Santa Cruz felicita a los trabajadores municipales en la entrega de Medallas por sus años de servicio

Santa Cruz de Tenerife/ Patricia Hernández hizo entrega de los galardones de Oro, Plata y Bronce a una treintena de empleados del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en reconocimiento a su labor.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha presidido la noche de este jueves en el Salón de Plenos del Consistorio de la capital la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro, Plata y Bronce a los 34 trabajadores municipales que han prestado servicio activo en el Ayuntamiento de Santa Cruz durante 35 años, 25 años y 15 años.



Al evento acudieron, además, los concejales de la Corporación, representantes de la junta de personal y comité de empresa, así como un nutrido público de familiares, amigos y amigas de los protagonistas de la noche, que no escondieron en ningún momento su emoción durante el desarrollo de una velada que contó con la actuación de la Banda Sinfónica de Santa Cruz de Tenerife, la cual intepretó tres piezas para el deleite y acompañamiento con aplausos de los asistentes: Celtic Carol, de Homsuy; Todo lo que necesito por Navidad eres tú, de Mariah Carey; y la Marcha de Radetzky de Strauss.

La regidora municipal destacó ante los homenajeados y homenajeadas que no les premiaba el Ayuntamiento, sino "esos ciudadanos y ciudadanas a los que dedican todo su esfuerzo y sus desvelos para resolverles los problemas, para atenderlos con cercanía, para responder a sus necesidades" y elogió el valor humano del personal que trabaja en el Consistorio desde cada uno de sus ámbitos aportando "el engranaje perfecto para el funcionamiento de un Ayuntamiento tan importante y complejo como es el de Santa Cruz de Tenerife".

Patricia Hernández señaló que "es un equipo del que no podría sentirme más orgullosa", donde cada uno y cada una "es imprescindible" y que disponen del apoyo del nuevo grupo de gobierno que lidera. "Quiero que sientan que cuento con ustedes, que me preocupan sus mismas inquietudes y que estamos sumando juntos en un proyecto común", les comunicó Hernández durante el desarrollo del emotivo acto para después añadir que es importante que los trabajadores y las trabajadoras "se sientan valorados, queridos y, sobre todo, escuchados".

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha entregado este año 34 Medallas; a nueve personas que llevan 35 años de servicio activo; otras siete que ya han cumplido 25 años trabajando en el Ayuntamiento; y, por último, 18 empleados y empleados que llevan en el Consistorio 15 años.

En esta ocasión, se ha reconocido a 15 policías, dos personas procedentes del área de Cultura, otras dos de Deportes, siete de Urbanismo y las ocho restantes son personal administrativo.

En nombre de los premiados y premiadas tomó la palabra la trabajadora Cristina Méndez, quien recordó el paso de los años aludiendo al salto de la época del papel en las oficinas a la actual era digital y transmitió su ilusión por "el papel cada vez más importante que están desarrollando las mujeres en la administración".

Las Medallas se conceden anualmente de acuerdo al artículo 3 del Reglamento de Recompensas y Distinciones desde 1977 con el objetivo de reconocer a los trabajadores y trabajadoras "sin mancha en su expediente" sus servicios prestados a la Corporación.

