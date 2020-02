Canarias, la tercera región española donde los solteros más salen en San Valentín para conocer a alguien especial

Canarias, con un 27% de la población soltera, y junto con Extremadura (32%), Murcia (30%), y La Rioja (27%) es una de las regiones en las que los solteros más salen el 14 de febrero para conocer a alguien especial. Mientras que los manchegos (4%), navarros (9%), castellanoleoneses (10%) y vascos (11%) que no tienen pareja son los españoles que menos apuestan por esta opción.

El día de los enamorados constituye para muchos solteros de nuestro país una buena fecha para apuntarse al dating online, si bien los canarios prefieren otras alternativas para tener una cita. Tan solo un 8% de los solteros de Canarias se apuntaría a una aplicación de citas para conocer a gente nueva. Murcia, en cambio, es todo lo contrario. El 37% de los murcianos que no tienen pareja afirma que probaría el dating online el día de los enamorados. Una cifra bastante alta frente al 19% de los andaluces y navarros, y el 18% de los valencianos y baleares.

Y frente a la percepción de que el 14 de febrero es para algunos una fecha inventada por los grandes comercios para vender más, Canarias es una de las regiones españolas donde más se cree en San Valentín. El 28% de la población canaria que no tiene pareja piensa que el día de los enamorados es comercial. En contrapartida, Cantabria ostenta la cifra más alta (59%) de solteros que prefieren quedarse en casa y no salir a conocer gente nueva.

Los españoles e italianos, los solteros europeos más comprometidos

Si miramos hacia nuestros homólogos europeos, nos encontramos con que los solteros alemanes, holandeses y españoles consideran que el día de San Valentín es un buen momento para expresar sus sentimientos hacia alguien. Y, es más, creen que es una fecha ideal para tener una primera cita.

Si hablamos de planes para celebrar el amor, los alemanes y los holandeses se contentarían con una cena a la luz de las velas; mientras que los españoles y los italianos somos los europeos más comprometidos y reconocemos que San Valentín es una buena oportunidad para ir un paso más allá. En contrapartida, los franceses y los británicos que no tienen pareja prefieren quedarse en casa y no saber nada de Cupido.

No salir un 14 de febrero no entra en la mente de los españoles que buscan pareja; de hecho, son los europeos que esa noche saldrían con los amigos en un porcentaje muy superior con respecto a los demás: 51% frente al 37% de los italianos o el 18% de los holandeses.

Curiosamente, pese a que los solteros de Reino Unido son los más caseros y no hacen planes para San Valentín, luego son los europeos que más echan en falta el tener una pareja ese día, seguidos de los franceses e italianos.

Meetic se toma muy en serio la búsqueda del amor, siendo partidario de que tanto en San Valentín como el resto de los días del año hay que demostrarlo. Por eso, si no tienes pareja y te apetece encontrar a tu media naranja, no dudes este viernes en entrar en Meetic y chatear con los miles de solteros que se encuentran como tú. Es posible que se convierta en tu último San Valentín como soltero.