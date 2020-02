Igualdad impulsará políticas dirigidas a potenciar la empleabilidad de las mujeres con discapacidad

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha iniciado una línea de trabajo dirigida a potenciar la inserción laboral de las mujeres con discapacidad así como a atender las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Según explicó la directora del ICI, Kika Fumero, ya se han celebrado una serie de encuentros con entidades, como la Fundación ONCE y la Fundación CERMI, para trabajar en este línea específica de colaboración.

Canarias/ La directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, participó en un acto de presentación de los cupones de la ONCE diseñados con motivo de la celebración del Día de la Igualdad Salarial y del Día Internacional de la Mujer.

"Hay que tener en cuenta que el 27 por ciento de las 55 mujeres asesinadas el pasado año por sus parejas o exparejas en España contaban con una discapacidad; este es un dato muy relevante que nos indica dónde debemos situar un foco de atención sumado al hecho de que, además, muchas mujeres, víctimas de violencia de género, adquieren una discapacidad precisamente como resultado de esta violencia", enfatizó la directora del ICI.

La directora del ICI realizó estas declaraciones en el marco del acto de presentación de los cupones diseñados por la ONCE para conmemorar del Día de la Igualdad Salarial, que se celebra el sábado, 22 de febrero, y el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, presidido por el presidente del Consejo territorial, Miguel Ángel Déniz, y del delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López, y que tuvo lugar hoy en la sede de la Fundación Once en Las Palmas de Gran Canaria.

Foto grupo presentación de cupones de la Once por el 8 de Marzo y Día de la Igualdad Salarial

En su intervención, Fumero subrayó el compromiso del Ejecutivo canario "para sensibilizar y visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad que debido, precisamente a su condición de discapacidad, sufren una situación de vulnerabilidad social y de dificultad de acceso al empleo doblemente complicada".

"Es necesario unir los recursos y las fuerzas para construir una sociedad mucho más democrática e inclusiva, una sociedad de respecto entre iguales y, para ello, vamos de la mano con entidades sociales que trabajan diariamente en pos de la inserción social y laboral de colectivos con especiales dificultades como son las personas con discapacidad, unas dificultades que resultan aún mayores cuando se trata de mujeres que sufren algún tipo de discapacidad".

El acto de presentación de los cupones conmemorativos concluyó con la recepción por parte de la directora del ICI de manos de los representantes territoriales de la ONCE en Canarias, de una lámina enmarcada con los once millones de cupones que, bajo los lemas 'generación igualdad' e 'iguales', serán distribuidos para su venta.