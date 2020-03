Tegueste reparte más de 100 lotes de comida entre las familias más vulnerables del municipio

Tegueste/ El área de Servicios Sociales ha coordinado junto a Cruz Roja la iniciativa, en la que ha participado personal del área de Servicios Municipales, Policía Local, Bomberos Voluntarios de Tegueste y Protección Civil. El Ayuntamiento de la Villa de Tegueste, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y en colaboración con Cruz Roja Española, ha hecho entrega de un total de 107 lotes de comida a las familias más vulnerables del municipio. El personal del área de Servicios Municipales, con la colaboración de la Policía Local, Bomberos Voluntarios de Tegueste, Protección Civil fueron los encargados de coordinar la logística para hacer llegar la comida a los domicilios de cada familia afectada, con el objetivo de evitar desplazamientos, dada la declaración de alarma decretada para frenar la expansión del Covid-19.



La alcaldesa, Ana Mena, explica que gracias a esta iniciativa se ha podido ayudar a un total de 285 vecinos y vecinas. "Agradezco la colaboración de todos los colectivos que han facilitado los alimentos y su reparto. Entre todos estamos trabajando para paliar los efectos de esta crisis y superarla de la mejor manera posible", señala .

En este sentido, la alcaldesa recuerda que, a través del área de Bienestar Social, que dirige Candelaria de la Rosa, se han puesto en marcha otras medidas complementarias, incluido el reparto a domicilio de medicamentos y alimentos básicos a las personas que no poseen medios para desplazarse o que pertenecen a los grupos de riesgo frente al coronavirus.

"El personal de Bienestar Social y Protección Civil están haciendo una labor que resulta esencial para todas aquellas personas, sobretodo mayores, que no tienen facilidades para adquirir determinados productos", asegura la concejala.

El consistorio ha habilitado tres líneas telefónicas (922 31 61 00; 922 31 61 10; 922 31 61 11) para solicitar ayuda en horario de 08:30 a 18:00 horas. La concejala Candelaria de la Rosa "anima a la ciudadanía a emplear este recurso para colaborar con el Ayuntamiento en la detección de vecinos o familias que no disponen de los medios básicos o se encuentran en situación de precariedad".