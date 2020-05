Bombera Voluntaria de Adeje ingresa como Instructora en WEBER RESCUE

Adeje/ Patricia Paulsen es la primera bombera de España en ser parte de los prestigiosos instructores de Weber Rescue Systen. Los instructores de WEBER RESCUE System son bomberos especializados en nuevas técnicas de automoción en diversidad de vehículos presentes en el tráfico por carretera. En su preparación se destina una gran cantidad de horas a distintas situaciones de accidentes y saber cómo desarrollar las técnicas necesarias a emplear, estos instructores cubren los ámbitos de la excarcelación y salvamento de turismos, nuevos vehículos, (eléctricos, gas, etc.), camiones y guaguas.



Esta instrucción se ve reflejada en diversos seminarios hacia bomberos de todo el mundo, donde los instructores, bajo el auspicio de la empresa WEBER RESCUE System, desarrollan sus conocimientos. Mención especial son los WEBER Rescue Days, una convención Internacional de rescate en accidente de tráfico que alberga cerca de 900 participantes desde Mongolia hasta América del Sur, pasando por EEUU y naturalmente todos los países Europeos.

Patricia Paulsen es miembro de los Bomberos Voluntarios de Adeje desde hace 17 años, ostentando actualmente el rango de Jefe de dotación. Desde 2019 es miembro de WEBER RESCUE Instructor TEAM, siendo la primera de España que accede a esta prestigiosa elite de preparadores.

Su primera intervención como WEBER RESCUE Instructor fue el año pasado en los WEBER Rescue Days, que tuvieron lugar en Mosbach, Alemania. Ocupándose mayormente de las traducciones en cada estación de prácticas para los participantes internacionales. A la espera de cómo se desarrollará los próximos acontecimientos, este año, se incorporará de lleno como instructora a los RESCUE DAYS 2020, que tendrán lugar en octubre en Múnich – Alemania.

Patricia Paulsen. "Estoy ansiosa por poder continuar con mi camino como WEBER RESCUE Instructor, no sólo en los Rescue Days 2020, que tendrán lugar en octubre en Múnich - Alemania, si no también durante todo el año impartiendo cursos junto a mis compañeros instructores más veteranos para poder seguir mejorando día a día y poder seguir transmitiendo estos conocimientos a otros profesionales. No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a mis compañeros veteranos de los Bomberos de Adeje, por sus enseñanzas, que me han servido para cumplir uno de mis sueños"

