Cruz Roja lanza una campaña de sensibilización en redes sociales #5JconCRJ para frenar el avance del cambio climático

Canarias/ La Asamblea General de la ONU designó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente en 1972, el mayor evento anual para la acción ambiental positiva. Para Cruz Roja, es una fecha marcada en el calendario como una cita ineludible para seguir sensibilizando a la ciudadanía de la importancia del Medio Ambiente en el que vivimos. Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente nos invita a reflexionar sobre estado actual del cambio climático y más en concreto el calentamiento global, y como todos estos cambios afectan a la salud y la vida de los seres humanos.



En este sentido, el Área de Medio Ambiente de Cruz Roja y Cruz Roja Juventud han puesto en marcha una campaña digital de sensibilización bajo el lema "LEVEL UP DOWN: Nivel 0 emisiones" que puede seguirse y participar a través de las redes sociales de la Institución mediante el hashtag #5JconCRJ.

El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la población de las consecuencias del avance del cambio climático y los efectos sobre las personas, así como la importancia de hábitos sostenibles que ayuden a frenar el avance del cambio climático.

En primer lugar, la campaña hace referencia al objetivo de conseguir reducir los niveles de emisiones al mínimo posible, haciendo alusión a los entornos de videojuegos, en los cuales se debe ir subiendo de nivel (Level UP). En esta campaña se propone ir bajando de nivel (Level DOWN) y, consecuentemente, de nivel de emisiones.

Y, en segundo lugar, es una acción más puesta en marcha por la Organización en su compromiso con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Concretamente, la campaña tiene una fuerte vinculación con el Objetivo 13 "Acción por el Clima": Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

"Queremos conseguir que las personas de nuestro entorno estén informadas y sensibilizadas del gran avance que está teniendo el cambio climático y calentamiento global cada día que pasa, y cómo esto es algo que también les afecta, tanto en su salud, como en sus recursos, seguridad y estado de bienestar". Explica Juan Carlos Sánchez, director provincial del Área de Medio Ambiente de Cruz Roja en S/C de Tenerife.

"Cada persona tiene unas características y malos hábitos diferentes. Por eso queremos darle información específica, con una propuesta personalizada y adaptada a su estilo de vida, para ayudar a frenar el cambio climático". Añade Juan Carlos Sánchez.

Hay que destacar que todas las acciones de Cruz Roja tienen siempre un componente medioambiental y de compromiso con los hábitos de consumo responsable. También la Organización cuenta, por ejemplo, con actividades educativas tanto a nivel interno como externo, sobre el uso del agua, electricidad, gestión de residuos y compra responsable, trabaja la educación y sensibilización ambiental con la infancia y juventud, cuenta con proyectos para personas en situación de vulnerabilidad como Pobreza Energética y Talleres de Ahorro Doméstico, en materia de cooperación internacional dispone de proyectos de mejora de los medios de vida, de Agua y Saneamiento y de reducción de riesgo de desastre, etc.

