PACMA exige al Gobierno el endurecimiento del Código Penal

Timple, un perro que vivía en la calle en Teguise (Lanzarote), fue amordazado, atado por las cuatro patas y asfixiado hasta la muerte por dos personas, que lo grabaron en vídeo, y que han sido condenadas a cuatro meses de cárcel, que no cumplirán.

El Partido Animalista presentó la semana pasada al Gobierno de España sus propuestas para la modificación del Código Penal en lo relativo a los delitos de maltrato animal.

PACMA considera urgente la tramitación de una reforma del Código Penal que lleve a la cárcel a los maltratadores de animales.

Un caso horrible como el de Timple no se puede volver a producir sin una condena ejemplar. El Código Penal debe disuadir a los maltratadores.

Qué ha pedido PACMA al Gobierno

Entre sus propuestas, el Partido Animalista exige establecer penas superiores a dos años para asegurar la entrada en prisión de los maltratadores, pues a día de hoy es prácticamente imposible que una persona sin antecedentes cumpla pena de cárcel por maltrato animal.

Además, incluye otras medidas necesarias y muy urgentes, que deberían haberse llevado a cabo hace décadas, y que desde la formación han reclamado durante años, ante los casos de maltrato animal que se suceden día tras día en España.

A día de hoy, con la actual legislación, los maltratadores se sienten impunes. El objetivo del Partido Animalista con estas propuestas es cambiar esta lamentable realidad y contribuir a la modificación del Código Penal para que, de verdad, este proteja a los animales.

Algunas de las principales propuestas, además del urgente endurecimiento de las penas, son:

• La protección de todos los animales, incluyendo también a los considerados silvestres.

• La inclusión explícita del maltrato psicológico, y no solo físico, hacia los animales.

• La obligatoriedad de socorrer a un animal cuando se encuentra en peligro.

Los animales no pueden esperar más. Desde el Partido Animalista reclaman al Gobierno que actúe con urgencia y endurezca las penas para los maltratadores; por Timple y por todos los animales víctimas del maltrato animal.