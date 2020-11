JUPOL hace un nuevo llamamiento a Interior para reforzar los dispositivos en el muelle de Arguineguín ante la llegada de más de 850 inmigrantes

Pérez asegura que "esta situación ya no puede coger de sorpresa a ningún mando policial ni a la Delegación de Gobierno, esta situación puede trasladarse a islas no capitalinas, con menos recursos, y deben ser previstas para evitar estas improvisaciones".Desde JUPOL "se ve con preocupación la falta de previsión y puesta en marcha de operativos para reforzar y garantizar las condiciones laborales de los policías que trabajan atendiendo a la llegada masiva de inmigración".JUPOL ha confirmado la entrada de más de 850 nuevos inmigrantes en situación irregular en las Islas Canarias entre ayer y hoy, con lo que actualmente hay más de 1.440 inmigrantes instalados en el muelle de Arguineguín. Una situación que complica nuevamente las condiciones de trabajo de los agentes de la Policía Nacional que llevan a cabo la custodia de los inmigrantes en el muelle de Arguineguín.El sindicato ha denunciado que actualmente solo nueve policías nacionales están realizando las tareas de custodia de más de 1.400 inmigrantes en el muelle de Las Palmas de Gran Canaria.Para Pablo Pérez, "es primordial y urgente reforzar la plantilla de Policía Nacional en las Islas Canarias e insta a la Dirección General de la Policía a que de forma urgente ponga en marcha las medidas necesarias para reforzar esta plantilla a través de los medios que tiene reconocidos legalmente para este objetivo, como son las comisiones de servicio o las atribuciones temporales de funciones".Habilitación de dormitorios en aparcamiento de ComisariaPor otro lado, desde JUPOL se ha podido saber que el problema se puede derivar en las próximas horas a otras islas, y ha denunciado que se ha procedido a la instalación de más de un centenar de catres en el aparcamiento subterráneo de la Comisaria de Tenerife Sur. Una instalación que "no cumple con las medidas mínimas de salubridad y de seguridad, no para los inmigrantes, ni para los agentes de la policía nacional que trabajan en esa comisaría".Situación humanitariaLa organización sindical ha denunciado la situación de crisis humanitaria que se está empezando a producir en el muelle de Arguineguín, en donde, como consecuencia de la gran cantidad de inmigrantes que están llegando en las últimas horas, comienza a existir escasez de agua, alimentos y ropa.

