Asociaciones de animales de Tenerife denuncian las condiciones en las que se encuentran los animales de "Tierra Blanca"

Tenerife/ Rafael Yanes se reunió con representantes de distintas asociaciones de animales que trasladaron las "lamentables condiciones" en las que viven los perros de este centro ubicado en Fasnia.

Hicieron especial hincapié en el incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y de protocolos.



El Diputado del Común, Rafael Yanes, se hizo eco de la situación que están viviendo los animales del Centro de Protección Animal de Tierra Blanca, en Fasnia, Tenerife, a través de las constantes denuncias de distintas asociaciones de animales y particulares que alertan sobre las condiciones en las que se encuentran los perros de este centro. Para ello, Yanes se reunió con la directora de la Plataforma contra el Maltrato Animal, Dácil Darias, la abogada especialista en maltrato animal en Tenerife, Francisca Gutiérrez, y la presidenta de Asociación de Defensa y Protección de Animales de Canarias (ADEPAC), Yahaira Tovar.

Las representantes aseguraron que no se cumplen las condiciones higiénico- sanitarias contempladas en la ley autonómica y que existen faltas de protocolos en el centro. Asimismo, insistieron en que las inundaciones producidas recientemente en Tierra Blanca "pueden resultar llamativas, pero no son las únicas faltas graves que se producen en el centro ni las primeras".

Pidieron parar la recogida de animales en este centro debido a la falta de medios materiales y económicos, así como de inspecciones, que desembocan en el incumplimiento de la atención a los animales "no de forma puntual, sino repetitiva".

De esta forma, pusieron una queja en la Diputación del Común para pedir el cumplimiento de la normativa y conseguir una gestión fiscalizada que vele por el bienestar animal.

El Diputado del Común se comprometió a investigar este caso y pedir informe a la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerifesobre la situación que se está produciendo en el Centro Tierra Blanca.

