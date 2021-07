Francisco Santana: "Tan solo en el primer trimestre del año hubo 675 desahucios en Canarias"

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Francisco Santana, quien denunció la "pasividad" y el "abandono" de la Administración Pública ante los desahucios en Canarias, y pidió el respaldo de la Diputación del Común para poner una solución a esta problemática.

El presidente de la Plataforma presentó ante el Diputado del Común un proyecto antidesahucios consistente en la visita a los 88 ayuntamientos del Archipiélago para firmar convenios de colaboración y dar servicios de asesoramiento y estudio en los casos que se presentan en los servicios sociales de los distintos consistorios. Sin embargo, "nos está costando mucho trabajo contactar con los responsables de los ayuntamientos y muchos de ellos nos cierran las puertas nada más llegar", según afirmó el presidente de la Plataforma.

Santana añadió que "debemos ser rotundamente contundentes con las políticas canarias de vivienda, porque tan solo en el primer trimestre de este año ha habido 675 desahucios en Canarias, por lo que se espera que a lo largo del año tengamos más de 2.600 desahucios". "Las ayudas del alquiler no llegan a las familias porque no se gestionan, pero los plazos en los juzgados siguen andando y esto no podemos permitirlo. Se necesitan 35.000 viviendas en Canarias ya".

Rafael Yanes destacó la importancia de construir un parque de viviendas de alquiler social en Canarias para dar cobertura a todas estas personas, y mostró su apoyo a la iniciativa de la Plataforma en cuanto al asesoramiento para los afectados por el desahucio.