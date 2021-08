Arona se suma a Carrera por la Vida y crea un propio equipo

La Fundación Canaria Carrera por la Vida - Walk for Life ha sido elegida de nuevo para dirigir en España la RACE FOR THE CURE, la carrera contra el cáncer de mama que organiza la red Think Pink Europe y que reúne a 32 países europeos a través de organizaciones y fundaciones que trabajan activamente para erradicar el cáncer de mama.Con 16 años de trabajo, Carrera por la Vida desarrolla proyectos para concienciar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama y servir de instrumento para cubrir las necesidades y las demandas de las personas afectadas aportándoles prendas terapeúticas, organizando actividades asistenciales y talleres formativos, financiando proyectos de investigación y colaborando económicamente con otras asociaciones.

El cáncer de mama en tiempos de pandemia

El COVID19 ha provocado una situación socioeconómica que ha agravado la realidad de las personas que han recibido el diagnóstico o están en tratamiento por un cáncer de mama, además de la imposibilidad y cancelación del mayor número de actividades programadas por la Fundación, disminuyendo así sus vías de financiación a la investigación y para asistir a las mujeres que lo solicitan. Por esta razón ya se ha abierto el plazo de inscripción a la gran carrera a través de la web www.carreraporlavida.org en la que, rellenando un sencillo formulario, las y los participantes harán su donación de 5 euros y podrán obtener el dorsal para sumarse a esta carrera en favor de las personas afectadas por el cáncer de mama que se celebrará desde el 26 de septiembre al 10 de octubre.

Con el lema "Un paso más", Brigitte Gypen, presidenta de la Fundación Carrera por la Vida considera que "tenemos que superar las más de 3.000 inscripciones de 2020 y reunir más fondos económicos y esfuerzos por y para la investigación y el tratamiento del cáncer de mama". De manera digital o de forma presencial cumpliendo las normas de seguridad vigentes, participantes, instituciones, empresas y colectivos podrán apoyar y sumarse desde ya en www.carreraporlavida.org al evento más importante organizado en el mundo para las personas con cáncer de mama.