El Centro "Hermano Pedro" traslada a Yanes sus deficiencias

Canarias/ La Consejería de Educación visitará el Centro para conocer in situ esta problemática.

Ante esta situación, el Diputado del Común contactó con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a la que pertenece la gestión del Centro, para conocer personalmente el motivo de esta problemática.

La Consejería de Educación ha confirmado una próxima visita al CEE Hermano Pedro para conocer in situ estos problemas. Asimismo, Rafael Yanes aseguró que volverá a ponerse en contacto con esta Administración para seguir abordando esta situación e intentar solventarla a la mayor brevedad posible.

La directora de la Residencia destacó la urgencia de las medidas, ya que el Centro solo dispone de una enfermera para el turno de mañana, lo que implica que los niños que acuden en los turnos de tarde y noche no tienen personal cualificado en Enfermería que los atienda correctamente. "Actualmente tenemos 30 niños, de los cuales 3 no se pueden quedar porque necesitan unos cuidados muy específicos que solo puede hacer una persona titulada en Enfermería de la que no disponemos en los turnos de tarde y noche".

Además, aseguró que "el Centro necesita muchos arreglos, ya que la infraestructura está bastante deteriorada. Es una Residencia muy necesaria, tanto para los niños como para las familias".

Desde la Consejería de Educación informaron de que los proyectos sobre el arreglo de las infraestructuras ya están elaborados y próximamente se llevarán a cabo las obras pertinentes. Sin embargo, en cuanto a la falta de personal cualificado, que corresponde a la Consejería de Función Pública, reconocen estar teniendo dificultades para su contratación.